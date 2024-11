Juan Manuel Vargas explicó cómo ocurrió el accidente en Magdalena y rechazó haber manejado en estado de ebriedad

El exjugador de fútbol protagonizó un accidente de tránsito la madrugada del 10 de noviembre. (Fuente: Latina)

La madrugada del domingo 10 de noviembre, Juan Manuel Vargas chocó su camioneta en el distrito de Magdalena. En el vehículo también se encontraban otras personas, entre ellos su amigo y también exfutbolista, Paolo Maldonado. Si bien ninguno resultó herido, el ‘Loco’ tuvo que ir a la comisaría.

Tal y como se puede ver en las imágenes, la movilidad de color negro impactó contra un poste en el cruce de Javier Prado con el jirón Larco Herrera. Los ocupantes tuvieron que salir con ayuda de algunos transeúntes que estaban en la zona, hasta la llegada del serenazgo y ambulancia.

Juan Manuel Vargas se retiró en Universitario. - Crédito: GEC

En las primeras horas de la mañana, personas muy cercanas de Juan Manuel Vargas llegaron hasta la comisaría. Ellos son: Blanca Rodríguez (esposa), José Luis Carranza (amigo) y John Galliquio (amigo). También apareció su abogado para la gestión correspondiente sobre lo ocurrido en el accidente.

Y recién en la noche, Vargas dejó la jefatura y atendió a los medios. Con rostro tranquilo y sin desviar ninguna pregunta, el exlateral de la selección peruana descartó que haya manejado en estado de ebriedad y explicó cómo ocurrió el choque con su camioneta.

“Me bajé porque justo venía el serenazgo. Gracias a Dios, todo bien, muchachos”, señaló sobre la decisión de abandonar su transporte. “Siempre se va a especular (si había tomado bebidas alcohólicas o no)”, agregó.

El exseleccionado nacional fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntamente haber manejado en estado etílico. (Fuente: Latina)

“Estaba manejando y justo agarré el teléfono. Bajo la mirada, justo iba rápido, se me fue el timón y me fui directo contra el poste”, indicó sobre la acción que provocó el choque en Magdalena, donde creció y viven varios familiares del exjugador de Fiorentina.

“Había una distracción cuando me iba yendo a mi casa y pasó este accidente. Me puse a disposición (de la Policía Nacional) y hemos cumplido con todo. No estaba ebrio y perdí el brevete. Todo el procedimiento que debía hacer ya lo hice”, cerró Juan Manuel Vargas antes de regresar a su domicilio.

Juan Manuel Vargas permanece detenido en una dependencia policial, tras ocasionar un accidente vehicular por un presunto estado de embriaguez. - Crédito: Infobae Perú

La nueva vida de Vargas

El Loco decidió ponerle punto final a su carrera de una manera abrupta con la camiseta de Universitario de Deportes luego de una campaña deplorable en cuanto a momento de forma y rendimiento futbolístico. A partir de entonces desapareció un tiempo del ojo público hasta que regresó como participante de la Liga de Fútbol 7 de Perú. Además, también ofreció su imagen a una casa de apuestas para comerciales y activaciones en centros comerciales.

En su etapa como futbolista profesional, Juan Manuel Vargas llegó a ser valorizado en el mercado europeo en más de 20 millones de euros. Su mejor momento se dio cuando pasó del Catania a la Fiorentina. Sus primeros años en la ciudad de Florencia fueron más que extraordinarios, hasta el punto de que despertó el interés de los clubes más importantes de España. No obstante, fue incapaz de mantener ese ritmo y con el avance del tiempo perdió buena parte de sus cualidades toda vez que su profesionalismo estaba en entredicho. Su última parada en el Viejo Continente fue el Real Betis.