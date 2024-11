Extrabajadores de congresista María Agüero enfrentan prisión preventiva: Poder Judicial dicta 18 meses por concusión

Perú Libre respalda a la congresista y sus extrabajadores. Foto: composición Congreso/captura Latina

La situación de María Agüero puede complicarse. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra César de la Cruz y Edson Flores, sus extrabajadores y hombres de confianza. Ambos están acusados de haber sido los ‘cajeros’ y encargados de recolectar el dinero, del salario que le pedían a otros empleados del despacho, para entregárselo a la congresista.

Edson Flores, quien fue detenido de forma preliminar durante un operativo, será trasladado a un centro reclusorio de inmediato. Por su parte, el juzgado emitió una orden de captura contra César de la Cruz, ya que está en calidad de no habido.

Según las evidencias presentadas, De la Cruz y Flores habrían cumplido roles claves en este nuevo caso de ‘mocha sueldo’ en el Congreso de la República. Ambos colaboradores están siendo investigados por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado.

Captura de depósitos realizados al asesor de María Agüero.

El Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), quienes se encuentran investigando el caso, acusan a la congresista Agüero de haber abusado de su cargo “para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.

Es más, el 14 de noviembre, la fiscal Naomi Bustillos, fiscal provincial que pertenece al Eficcop pidió al Poder Judicial la medida restrictiva contra De la Cruz y Flores. Poco después, el partido Perú Libre emitió un comunicado exhortando terminar la ‘persecución’ contra ambos investigados.

La denuncia contra la parlamentaria perulibrista surgió a raíz de una investigación de Punto Final. A través de un reportaje, el dominical recogió el testimonio de ex colaboradores de Agüero quienes señalaron que debían entregar el 10 % de su sueldo. La única explicación que la congresista dio fue que el partido ‘tenía gastos’.

Una vez que este hecho salió a la luz, la parlamentaria negó las acusaciones y dijo ser víctima de una persecución política de parte de los medios de comunicación.

Además, también recibió el respaldo del partido y de su bancada. Flavio Cruz, vocero de la agrupación política, descartó la acusación contra su colega argumentando que ella tenía una buena posición económica y no tenía necesidad de pedir plata.

“No lo sé. Pero no hay ningún indicio que sugiera que María Agüero haya recibido dinero, porque la congresista no es una persona con necesidad económica. Es una persona con gran solvencia económica, tanto en el Perú como en el extranjero. Por lo tanto, ella no tendría por qué involucrarse en esas cosas”, señaló el parlamentario. Estas declaraciones las dio el 12 de agosto, cuando estalló el escándalo, pese a que dijo que el partido tomaría medidas, hasta el momento no se sabe si la congresista pasó por algún proceso disciplinario.

Pese a las negativas de Perú Libre en reconocer que la congresista habría estado cometiendo un acto irregular, el Ministerio Público pudo comprobar los abonos que recibió y que fueron recolectados por sus ‘cajeros’.

Según la resolución judicial que ordenó el allanamiento a la vivienda de la parlamentaria y a su despacho, César De la Cruz habría manejado aproximadamente 27 mil soles en transferencias bancarias y otros 64 mil en efectivo. Por su parte, Flores Valencia habría recaudado cerca de 44 mil soles.

Las autoridades también han acudido al despacho de la parlamentaria investigada por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. (Fuente: Latina)

Las diligencias de allanamiento se llevaron a cabo el pasado 5 de noviembre. Este operativo fue ejecutado en conjunto por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación y el Eficcop. Aunque la parlamentaria no estuvo presente, porque se encontraba en el extranjero, sí estuvo al tanto de la situación.