¿Pensando en comprar un departamento en Lima? Cada vez los acabados son peores y el 50% de compradores reclama tras la entrega

El sueño de la casa propia, no siempre termina en sueño. En el competitivo mercado inmobiliario, la calidad de los acabados y un servicio de postventa eficiente se han convertido en factores cruciales para las inmobiliarias. Un análisis reciente de Best Place to Live revela que uno de cada dos compradores de viviendas presenta reclamos después de recibir su propiedad, muestra de un problema persistente en el sector.

Estos reclamos, que afectan tanto la satisfacción del cliente como la reputación de las empresas, se centran principalmente en la calidad de los acabados, según Best Place to Live. Cinthia Pasache, gerente comercial de la marca, explica que los reclamos más comunes se concentran en cinco áreas críticas: baños, filtraciones, puertas, pisos y muros.

Los problemas en los baños representan el 28,8% de las quejas, seguidos por las filtraciones con un 22,9%. Estos datos sugieren deficiencias en la impermeabilización y la instalación de plomería, lo que indica áreas significativas de mejora para las constructoras.

Las puertas y los pisos también son motivo de quejas frecuentes, con un 17,9% y un 16,7% respectivamente. Aunque puedan parecer detalles menores, estos elementos son determinantes en la percepción de calidad del inmueble.

“Los acabados y detalles, por más pequeños que sean, tienen un gran impacto en la experiencia del cliente”, afirma Pasache, quien enfatiza la necesidad de que la industria se enfoque en mejorar estos aspectos para cumplir con las expectativas de los compradores.

Comprar un departamento en Perú: evite los malos acabados

En un contexto donde las certificaciones de calidad se vuelven cada vez más relevantes, Best Place to Live destaca la importancia de elegir inmobiliarias con un compromiso demostrado hacia altos estándares constructivos.

Estas certificaciones no solo brindan una garantía adicional sobre la calidad del producto adquirido, sino que también ayudan a las empresas a diferenciarse en el mercado y a generar mayor confianza a largo plazo.

Pasache aconseja a los compradores investigar la reputación y la satisfacción de clientes anteriores antes de adquirir una propiedad.

Así, la industria inmobiliaria enfrenta el desafío de mejorar la calidad de los acabados y el servicio postventa para reducir los reclamos y fortalecer la confianza de los compradores.

La implementación de certificaciones de calidad se presenta como una estrategia clave para lograr estos objetivos y asegurar una reputación sólida en un mercado cada vez más exigente.

Jesús María, el distrito donde más se revaloriza el metro cuadrado

Jesús María se ha consolidado como el distrito más rentable para invertir en departamentos en la zona de Lima Moderna, según datos recientes de Urbania.

El precio del metro cuadrado en este distrito ha experimentado un notable incremento, pasando de S/6.580 en mayo de 2022 a S/7.011 en agosto de 2024, lo que representa un aumento de S/431. Este fenómeno refleja el atractivo que la zona ejerce sobre los compradores de vivienda.

La demanda de nuevos departamentos en Lima sigue en aumento, impulsando el crecimiento en diversas áreas de la ciudad. Lima Moderna, que abarca los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo, ha mostrado un desempeño destacado en los últimos años.

Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), hacia finales de agosto de 2024, estos distritos registraron el mayor volumen de ventas en la capital, con un incremento del 27% en las colocaciones en comparación con el año anterior.

Este crecimiento en las ventas subraya la atracción que Lima Moderna ejerce sobre los compradores que buscan vivienda. Factores como la ubicación, la seguridad y la oferta comercial son determinantes en el aumento del valor de las propiedades en esta área.

Sobre Best Place to Live

Best Place to Live® es la certificación internacional que reconoce a las mejores inmobiliarias o constructoras en cada país en base a la satisfacción de sus compradores. El sello de calidad inmobiliaria se basa en la opinión de compradores reales que evalúan toda su experiencia de compra.

Estos datos indican áreas significativas de mejora para las constructoras, que deben enfocarse en estos aspectos para cumplir con las expectativas de los compradores. (Imagen ilustrativa Infobae)