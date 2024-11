Karla Tarazona revela su condición para una reconciliación con Christian Domínguez: “Ahí te digo que sí”

Luego de la mediática separación de Pamela Franco y Christian Domínguez por una infidelidad del cumbiambero, sorprendió que el cantante nuevamente se acerque a su expareja y madre de su hijo, Karla Tarazona. Pese a que su ruptura también fue escandalosa, con el paso del tiempo Tarazona y Domínguez lograron tener una sólida relación de padres, pese a estar con parejas cada uno.

Sin embargo, desde que el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ está soltero, se ha mostrado muy cercano a la exactriz cómica, con quien casi convive y trabaja. Aunque todos los caminos llevan a que habrían retomado su romance, ambos afirman que solo tienen una relación cordial como padres de su menor hijo. Pese a ello, en diversas oportunidades han jugado a la posibilidad de coquetear sin problemas.

En tantas idas y vueltas, nuevamente Christian Domínguez y Karla Tarazona se dejaron ver juntos en medio de la confirmación de relación de Pamela Franco y Cueva. Fueron las cámaras de ‘Amor y Fuego’ las que conversaron con la expareja y sorprendieron con una revelación.

Christian Domínguez responde a Pamela Franco y defiende a Karla Tarazona. Composición Infobae Perú

En medio de las bromas, la figura de Panamericana afirmó que su próximo matrimonio tiene que ser real, en clara alusión a la unión simbólica que tuvo con el cantante. Sin embargo, marcó distancia asegurando que no se estaba dirigiendo a él, sino una cuestión general. “Yo no he dicho que nos vamos a casar, yo he dicho que sí me caso de verdad”, acotó.

Karla no descarta volver a tener una relación con Domínguez

Entre tantas bromas y verdades, le cuestionaron a Karla Tarazona si es que retomaría su relación con Christian Domínguez. Ante ello, la locutora radial fue clara y desde el inicio no descartó esa posibilidad. Señaló que, hasta el momento, el cantante se estaría ‘portando bien’, debido a que no está inmerso en escándalos, como suele pasarle.

Al respecto, mencionó que si pasa un tiempo determinado, lo tomará en cuenta. “No sé, voy a pensarlo. Nadie ha salido a hablar, mostrar mensajes, quiere decir que va por buen camino el bebé. Si se porta bien tres años y ocho meses, podría ser”, acotó la artista.

Karla Tarazona revela su condición para una reconciliación con Christian Domínguez: “Ahí te digo que sí”

Tras ello, se dirigió al padre de su hijo y le pidió que no tuviera ampays, quejas ni nada malo para poder aceptarle un romance. “Si pasas el año, sin ampays, sin que nadie se siente, sin que nadie diga nada, ni quejas, ni nada, ya, digo que sí”, señaló.

Pese a que todo parecía ser una broma, Domínguez le estiró la mano en señal de que diera su palabra y esto pueda cumplirse en un futuro. Tarazona no se quedó atrás y afirmó que lo que dice es ley. “Mi palabra sí vale, yo soy leal y tú sabes”, finalizó. De esta manera, una vez más, la expareja sigue abriendo la posibilidad de retomar su romance más pronto que tarde.

Karla Tarazona lanza indirecta a Pamela Franco

En esta misma charla, Karla Tarazona fue consultada por las declaraciones de Pamela Franco, quien dejó entrever que Domínguez le fue infiel con la conductora de ‘Préndete’. Al respecto, la figura de Panamericana no se quedó callada y marcó distancia de la cumbiambera asegurando que nunca fue la manzana de la discordia.

“No mi amor. Cachuda he sido, pero clandestina no”, declaró al programa de espectáculos de Willax. Además, resaltó que nunca ha tenido este apelativo y recordó que cuando estaba casada con el Rafael Fernández, se alejó completamente de cantante para evitar problemas con su esposo.

“Jamás se me ha conocido como la otra. Nunca, siempre he tenido un respeto. En la época en la que estaba con este señor (Rafael Fernández), yo ni contacto tenía con Christian justamente para evitar problemas. Le dejé de hablar y tenía contacto con la nana, que no es lo correcto, pero no quedaba de otra”, aseguró.