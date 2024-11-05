Perú

Receta de Leche asada

La leche asada es uno de esos postres peruanos sencillos y deliciosos que no pasan de moda. Descubre cómo prepararlo en casa de forma rápida y fácil con esta receta tradicional.

Leche asada: un postre peruano clásico, con una textura suave y un dorado irresistible en la superficie.
Este clásico postre peruano destaca por su dorado caramelizado en la superficie y su textura cremosa.
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La leche asada es un postre clásico en la cocina peruana, valorado por su textura cremosa y su delicado sabor a vainilla. Esta receta, que puede recordar al flan por su suavidad, se caracteriza por su capa dorada en la parte superior, resultado del gratinado que se logra al hornearla. Con pocos ingredientes como leche, huevos y vainilla, se obtiene un postre casero perfecto para compartir. La leche asada es especialmente popular en reuniones familiares y celebraciones, y su preparación, aunque sencilla, requiere de la técnica de baño María para lograr una cocción suave y uniforme.

Si bien la leche asada es un postre típico en muchos hogares peruanos, también es muy adaptable y permite agregarle toques especiales, como un poco de canela o ralladura de limón. Esta versión tradicional es un éxito garantizado para quienes desean disfrutar de un postre fácil y delicioso.

Receta de leche asada

Esta receta de leche asada es fácil de preparar y solo requiere algunos minutos de preparación. El baño María asegura que el postre tenga una textura lisa y uniforme, mientras que el horneado le da el toque dorado característico en la parte superior.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación de la leche asada es de aproximadamente 20 minutos, excluyendo el tiempo de horneado:

  • Preparación: 10 minutos para mezclar los ingredientes y preparar los moldes.
  • Cocción: 40 minutos en el horno a baño María.

Ingredientes

  • 1 1/2 latas de leche evaporada.
  • 1 lata (393 g) de leche condensada.
  • 6 huevos.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Cómo hacer leche asada, paso a paso

  • Precalienta el horno a 200 °C.
  • En una licuadora, coloca la leche evaporada, la leche condensada, la esencia de vainilla y los huevos. Licua hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Luego, pasa la mezcla por un colador para eliminar posibles impurezas y obtener una textura más fina.
  • Vierte la mezcla en moldes individuales o en un molde grande, según prefieras.
  • Coloca los moldes dentro de una bandeja grande y llénala con agua hasta que cubra aproximadamente la mitad de la altura de los moldes, para cocer a baño María.
  • Lleva al horno y hornea durante 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
  • Retira del horno y deja enfriar antes de servir. Puedes refrigerarla por un par de horas si prefieres servirla fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, esta receta de leche asada rinde aproximadamente 8 porciones de tamaño medio.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta leche asada contiene aproximadamente:

  • Calorías: 260.5 kcal
  • Carbohidratos: 25.9 g
  • Grasas: 11.3 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Proteínas: 13 g
  • Sodio: 268.4 mg
  • Azúcares: 25.8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La leche asada se puede conservar en el refrigerador por hasta 3 días en un recipiente hermético, manteniendo su sabor y textura. Se recomienda refrigerarla para que conserve su frescura.

Técnica de Baño María

El baño María es una técnica que ayuda a cocinar suavemente postres como la leche asada. Consiste en colocar el molde sobre una bandeja con agua caliente, de modo que el agua cubra aproximadamente hasta la mitad del molde. Esta técnica permite una cocción uniforme y evita que el postre se queme o endurezca.

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