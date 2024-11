Ministro Juan José Santiváñez responde a las críticas sobre las medidas para enfrentar la criminalidad: “Está dando resultados”

Este sábado, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, afirmó que la lucha contra la inseguridad ciudadana “está dando resultados”. Fotocomposición: Infobae Perú

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se refirió a las críticas dirigidas al plan de su cartera para enfrentar la ola de criminalidad y aseguró que la lucha contra la inseguridad ciudadana que lidera “está dando resultados”.

Durante la ceremonia por el 11° aniversario de la Unidad de Emergencia Motorizada PNP ‘Los Halcones’, el titular del Ministerio del Interior destacó que las acciones implementadas por la Policía Nacional del Perú para enfrentar la ola de criminalidad, que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, están mostrando efectividad. Además, enfatizó que parte de su estrategia para reducir los casos de extorsión y sicariato incluye operativos como Amanecer Seguro, Retorno Seguro y Génesis.

“Debo señalar que, aunque los críticos no quieran reconocerlo, (la lucha contra la inseguridad) está dando resultados y los agentes de la Unidad de Emergencia Halcones están siempre presentes en primera línea, siempre al servicio del orden público y la seguridad ciudadana”, indicó en su discurso.

Asimismo, reafirmó su compromiso de “seguir trabajando para brindar los recursos necesarios” a la Policía Nacional para que, como actores del sistema de justicia, continúen con la detención de delincuentes. “Desde el inicio de esta gestión, el compromiso siempre ha sido luchar por los derechos y el bienestar de la familia policial, que estos meses ha conseguido importantes resultados como el incremento salarial, como la mejora en el sistema de salud y como otros que en los próximos días se estarán anunciando”, acotó.

Más adelante, agradeció el apoyo de los gobiernos locales, lo que permitió la inauguración de bases para la Unidad de Los Halcones en los distritos de Chorrillos, San Juan de Lurigancho y El Agustino.

Ministro Santiváñez preside ceremonia de 11.° aniversario de la Unidad de Emergencia Motorizada "Los Halcones" de la PNP. Foto: Mininter.

Crisis de inseguridad

“Criminalidad en el país es realmente grave”, sostuvo el fiscal Jorge Chávez Cotrina, dias previos, y resaltó que la criminalidad en el país ha llegado a niveles alarmantes, y previó que si ni el Congreso ni el Ejecutivo toman decisiones oportunas, “el próximo año será una situación inmanejable”.

“Si tenemos una Policía, un Ministerio Público y un Poder Judicial en quiebra, ¿cómo se puede luchar contra el crimen organizado?”, precisó el coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresó una opinión similar, afirmando que no se están alcanzando los objetivos con las medidas propuestas. “Tenemos una crisis de seguridad, eso es innegable (...) El estado de emergencia no está alcanzando las metas que se han propuesto, sí creo que debe replantearse, tomar una medida para que sea efectivo y no sea un estado de emergencia de palabra”, dijo desde Chiclayo.

Fiscal Chávez Cotrina critica al ministro del Interior por declaraciones en contra de la Fiscalía| Composición Infobae (Andina)

Al menos 30 muertes en octubre

A pesar del estado de emergencia, distritos como Ate, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Independencia y San Martín de Porres, entre otros, continúan registrando muertes a manos de la delincuencia.

En Ate, se han contabilizado 13 fallecimientos durante el estado de emergencia, según un cuadro estadístico compartido por 24 Horas de Panamericana Televisión. San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Puente Piedra e Independencia reportan tres muertes cada uno en el último mes, mientras que Comas y el Cercado de Lima registran dos, y San Isidro, una. En total, se han registrado 30 muertes, todas vinculadas a homicidios, sicariato y extorsiones, a pesar de la medida de emergencia.

Este mes comenzó con tres asesinatos en menos de 24 horas en Lima. El primero fue el de un hombre dentro de su vehículo en Carabayllo, quien, según testigos, fue atacado violentamente por un individuo que se acercó al auto.

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a tiros a pocos metros de la avenida Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres. Foto: Latina Noticias

Pocas horas después, en Lima Norte, un hombre de aproximadamente 30 años fue abatido en San Martín de Porres a plena luz del día, tras ser perseguido por una motocicleta cuyos ocupantes le dispararon alrededor de 15 veces antes de huir. El tercer homicidio ocurrió en San Juan de Miraflores, donde un hombre fue atacado con varios disparos en la noche del viernes 1 de noviembre, tras una gresca verbal.

La creciente crisis de extorsiones y violencia ha llevado al Gobierno a declarar el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. Las áreas afectadas por esta medida incluyen Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla.