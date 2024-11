Pamela López y Luis Fernando Rodríguez se dejan ver juntos en fiesta de Halloween: “Es una oficialización”, dijo Magaly Medina

La reacción de Pamela López al ser consultada por Cueva y Franco.

Pamela López se dejó ver en una fiesta de Halloween realizada en el Estadio Nacional, donde se presentaron varios exponentes del reggaeton. La expareja de Christian Cueva estuvo acompañada de Luis Fernando Rodríguez, exesposo de Nardha Velarde, con quien no dudó en celebrar y disfrutar del 31 de octubre.

Para esta ocasión, Pamela López lució un traje de angelito negro. Una pequeña falda, un top y unas alitas completaban su sexy disfraz. Ella junto a un grupo de amigos, en la que también estaba Rodríguez, se ubicaron en un box.

El equipo de Magaly TV La Firme se hizo presente a esta celebración donde se dieron cita muchas figuras de la farándula: Pamela López entre ellas, quien al ser interrogada por su relación con la expareja de Nardha Velarde, optó por ni siquiera mirar al periodista.

La pareja siguió disfrutando de la fiesta hasta el final. Al salir del recinto, fue abordada una vez más por el equipo de Magaly Medina, teniendo como respuesta nuevamente la indiferencia de Pamela López. Más aún cuando le consultaron sobre la oficialización de Pamela Franco y Christian Cueva.

Pamela López y Luis Fernando Rodríguez disfrutan de Halloween juntos.

Después de ello se dirigieron a Siete Sopas, lugar donde Pamela López lució una capucha y lentes negros, para no ser reconocida. “Pamela se alucina más diva que Gisela (Valcárcel). Ella ni nos mira”, se puede escuchar en el informe.

A diferencia de Pamela Franco y Christian Cueva, quienes se dirigieron al departamento de la cantante una vez que terminó el concierto, Pamela López y Luis Fernando Rodríguez se despidieron. Mientras la expareja del futbolista se fue a su casa, el empresario pasó la noche en un hotel de Miraflores.

Magaly Medina critica a Pamela López por exponerse con Luis Fernando

Después de pasar el informe sobre sobre la salida de Pamela López y Luis Fernando Rodríguez, Magaly Medina no dudó en opinar sobre la relación que se tejería entre ellos, pese a quien la aún esposa de Christian Cueva asegura que solo hay una amistad.

“Ella llegó acompañada de sus amigas, siempre está con su grupete. Pero, quién más estuvo en ese box. Claro, Luis Fernando Rodríguez, el ex de Nardha Velarde, el que ella denunció dos veces por violencia psicológica. Este hombre a quien le han puesto medidas de protección para la madre de su hija”, dijo la periodista.

“Yo creo que no debería sentirse muy orgullosa Pamela López de ir acompañada de un hombre que tiene ese tipo de comportamiento, muy parecido al que ella ha sufrido por carne propia de parte de Christian Cueva, pero era noche de Halloween, ella no deja de salir”, continuó la conductora de TV.

Medina también se refirió a la forma en que Pamela López se comportó frente a sus cámaras, asegurando que se creía “celebrity”, pues ni siquiera miró a los periodistas. Pese a que ninguno de los involucrados habló sobre la relación, la comunicadora señaló que el dejarse ver juntos significada una especie de oficialización de su relación.

“Para mí esa es una oficialización. Tanto que dicen es mi amigo nada más, pero ¿cuándo no los vemos?”, preguntó Magaly Medina.

Pamela López y Luis Fernando Rodríguez en fiesta de Halloween. Magaly TV La Firme

Quién también ignoró las preguntas de la prensa fue Christian Cueva. El periodista de Magaly TV La Firme le preguntó sobre la oficialización con Pamela Franco a la salida del concierto de la cantante, donde el deportista le dio un beso y cantó con ella.

“Trabaja bien, hue...”, dijo el deportista, dejando atrás aquella sonrisa y esa felicidad desbordante que se vio en el escenario frente a Pamela Franco.

Bastante fastidiada, Magaly Medina le aclaró que su equipo sí trabajaba, a diferencia de él. “Nosotros trabajamos bien, Cueva. Tanto así que te hemos ampayado en tantos momentos de tu vida. Así que nosotros sí trabajamos bien. El que no trabaja bien eres tú, y que se ha quedado sin equipo eres tú. No nosotros. Así que no insultes a los reporteros que ellos están haciendo su chamba”, sentenció.

Christian Cueva insultó a la prensa tras oficializar a Pamela Franco. Magaly TV La Firme