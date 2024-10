Expareja del streamer ‘Diealis’ muestra pruebas de agresiones físicas: “Tiene conductas tóxicas, sus celos son fuertes”

Alejandra Albarracín muestra pruebas de agresión física por el streamer 'Diealis'. ATV. 'Magaly TV La Firme'.

El streamer peruano Diego Aliaga, conocido como ‘Diealis’ en redes sociales, enfrenta serias acusaciones de violencia física y manipulación emocional por parte de varias mujeres, incluyendo su última pareja, la influencer Alejandra Albarracín, conocida como ‘Alejus’.

La denuncia, que ‘Alejus’ compartió a través de la plataforma X (Twitter), narra un historial de abuso y revela impactantes detalles sobre las agresiones físicas y psicológicas que habría sufrido durante su relación con el creador de contenido.

En su testimonio, la influencer denunciante describió una situación de violencia que, según relató, incluyó “jalones, apretones de brazo y golpes que no se podían evidenciar”, escalando en marzo del año pasado cuando sospechó que Aliaga mantenía una relación con una menor de 17 años.

Al confrontarlo, ‘Alejus’ asegura que él reaccionó de manera violenta, golpeándola y propinándole puñetazos en el rostro. “Me jaló del cabello, me arañó la cara, me tiró puñetes en el rostro, todo fue horrible”, detalló la influencer, quien compartió fotos de las marcas en su rostro para respaldar sus declaraciones.

La situación de violencia continuó incluso después de la agresión, ya que ‘Alejus’ decidió retomar la relación, influenciada por las promesas de Diealis de que cambiaría y que buscaría ayuda profesional. No obstante, la situación no mejoró. La influencer explicó que, en medio de esta relación tóxica, Aliaga la presionaba para proyectar una imagen pública de reconciliación, pidiéndole que desmintiera las acusaciones de violencia. “Él me pedía que dijera que estábamos bien para que las marcas confiaran en él y no lo vieran como un ‘pegalón’”, explicó ‘Alejus’, quien accedió temporalmente a esta solicitud debido a su dependencia emocional.

Más víctimas denuncian ser violentadas contra ‘Diealis’

Las acusaciones de ‘Alejus’ se suman a las de otras mujeres que también afirman haber sido víctimas de abuso por parte de Aliaga. Una de ellas es Karina García, quien narró cómo, en 2018, intentó ayudar a otra de la expareja del streamer, Mafer Cabrera, cuando Aliaga la agredió en plena calle.

“Quise ayudar y terminé siendo agredida también”, declaró García, quien decidió hacer pública su experiencia en un intento de advertir a otras mujeres sobre el comportamiento del streamer.

Por su parte, Mafer Cabrera, quien también fue pareja de Aliaga en 2018, relató su experiencia en redes, indicando que Aliaga la habría seguido tras una fiesta y la agredió físicamente en la vía pública. A pesar de contar con pruebas de video, Aliaga negó los hechos, argumentando que intentaba “protegerla de una desconocida” y alterando los detalles de la agresión.

Mafer, debido a su delicada salud a causa de una enfermedad, no pudo continuar con el proceso legal antes de fallecer, pero Karina García llevó el caso a los tribunales, obteniendo una resolución en 2021.

Actualmente, la denuncia de ‘Alejus’ ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde los usuarios expresan su indignación y apoyo a las denunciantes, quienes buscan visibilizar su historia y advertir sobre los patrones de comportamiento del streamer.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, existen varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100 ofrece un servicio gratuito y confidencial, proporcionando información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Otra opción es acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan atención integral y multidisciplinaria a sobrevivientes de violencia, incluyendo asesoría legal, apoyo emocional y social. Estos centros operan a nivel nacional, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., mientras que los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Para más información, se puede llamar al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección para las víctimas de violencia de género. Además, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.