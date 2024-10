Vladimir Cerrón aseguró que Dina Boluarte terminará su mandato el 2025: “Su salida será entre abril y julio”

El exgobernador de Junín, prófugo desde hace un año, envía un cuestionario a Cuarto Poder donde califica de "mediocre" a la presidenta y afirma que su permanencia en el poder depende de la influencia estadounidense. (Cuarto Poder)

El exgobernador de Junín y prófugo de la justicia desde hace más de un año, Vladimir Cerrón, se comunicó recientemente desde un lugar desconocido y, a través de una serie de respuestas escritas, realizó críticas directas a la gestión de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En un cuestionario enviado por programa dominical Cuarto Poder, Cerrón abordó temas sobre la administración actual y su perspectiva sobre el panorama político del país, acusando al gobierno de acciones desleales y sometimiento a intereses externos.

El líder del partido Perú Libre expresó su visión sobre la presidenta Dina Boluarte, a quien califica como un símbolo de traición y oportunismo. Según el exgobernador, carece de una dirección propia y mantiene su posición gracias a la influencia de sectores externos.

“(Dina) Boluarte es la encarnación material y espiritual de la traición, el oportunismo y el egocentrismo. Es una mezcla de soberbia y mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona. Ella sabe que es un títere de la derecha, pero mientras eso le beneficie económicamente, se sentirá cómoda en esa posición”, expresó.

Considera que su ascenso fue resultado de la improvisación dentro de su propio partido y sostiene que la presidenta de la República mantiene una imagen impopular, desde su ingreso al cargo hasta la actualidad. “La impopularidad de Boluarte no es nueva; llegó a Palacio siendo impopular, ya que el pueblo no estaba de acuerdo con su asunción. Esta característica se intensificó tras los asesinatos durante la insurgencia en el sur peruano y ha seguido en ascenso debido a su frivolidad frente a la pobreza, que cada día afecta más a las clases necesitadas”, añadió.

También alude al respaldo estadounidense en la permanencia de Boluarte en el poder. Según su perspectiva, la influencia de dicho país en el gobierno actual refuerza una dependencia que limita la independencia política y económica de Perú. “Si se mantiene en el poder, a pesar de su impopularidad, es gracias al respaldo de Estados Unidos. Pronto, los estadounidenses podrían tener que añadir una estrella más a su bandera, representando al Perú. La derecha y sus instituciones, como siempre, actúan de celestinas en todo este proceso”, señaló en el cuestionario.

Cerrón predice que Boluarte no completará su mandato, sugiriendo que podría salir entre abril y julio de 2024. (Composición: Infobae)

Algo que dijo y llamó mucho la atención es que “Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025″, insinuando que su salida estaría prevista entre abril y julio del 2024. Esto implica que la presidenta tendría poco tiempo para preparar una sucesión ordenada y estratégica en el poder, si es que busca asegurar un legado o mitigar el impacto de su eventual partida. “Si es inteligente (Dina) debe preparar su sucesión en el poder”, indicó.

Acusaciones sobre su vínculo con el gobierno

El exgobernador de Junín también negó rotundamente cualquier vínculo con el gobierno de Boluarte o con su entorno. Aclaró que nunca ha tenido comunicación directa con la presidenta desde que entró en la clandestinidad, y rechazó las especulaciones sobre posibles colaboraciones o protección que, según algunas fuentes, le brindaría el actual gobierno.

“No puede ni protegerse sola, ni siquiera tiene una guardia propia; la rodea la guardia del sistema. Esta es la forma en que el sistema secuestra a las autoridades bajo el pretexto de brindarles seguridad, pero en realidad realizan un trabajo de inteligencia. Gradualmente, los van apartando de su entorno y de sus bases. Castillo es el mejor ejemplo: fue capturado por su propia escolta y apartado del partido que lo llevó al poder. Nadie del gobierno me protege; lo desmiento categóricamente”, señaló.

Negaciones a rumores de movimientos

Vladimir Cerrón y Dina Boluarte fueron aliados de Pedro Castillo durante las elecciones generales del 2021.

En cuanto a las acusaciones de que habría utilizado un vehículo oficial de la presidencia para trasladarse en la carretera Panamericana Sur, el líder de Perú Libre negó enfáticamente tales afirmaciones, calificándolas de “especulaciones sin fundamento”.

“Para alguien que está en la clandestinidad, sería necio trasladarse en un carro que está a la vista tanto terrestre como satelital; no tiene sentido. Es una especulación que no resiste mayor análisis”, añadió.

En la misma línea, desmintió las versiones sobre un supuesto encuentro con la presidenta en un condominio privado conocido como Mykonos, ubicado en una zona de alta vigilancia. “Es falso. No me preocupa que especulen, pero sí me preocupa el hermetismo de la señora Boluarte, quien no ha dado detalles convincentes sobre la razón de su estadía en el mencionado condominio. Esto sugiere que allí se realizó una actividad mucho más peligrosa; la hipótesis de que me visitó encubierto es solo una cortina de humo”, declaró.

Además, calificó como un “negocio” en torno a su persecución, señalando que ciertos sectores de la policía estarían utilizando cada operativo en su contra para acceder a recursos que no están sujetos a fiscalización. “Además, debemos saber que la persecución hacia mi persona se ha convertido en un negocio constante y lucrativo para algunos malos policías, quienes, en cada operativo, asaltan al erario nacional millones de las partidas secretas que nadie puede fiscalizar”, finalizó.