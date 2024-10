Dina Boluarte, la presidenta de Perú que descalifica las encuestas, pero cuya popularidad está cuestionada por los peruanos

La presidenta aclaró que ella no gobierna en función a las encuestas y siente el cariño de la gente cuando entrega nuevas obras. Foto: Presidencia Perú

No la quieren, pero se queda. Durante una actividad pública, la presidenta Dina Boluarte rechazó dejar Palacio de Gobierno antes de que concluya su mandato, que sería en julio del 2026. La jefa de Estado, al igual que los miembros de su gabinete, prefieren ignorar a las encuestas que indican que la gestión de Boluarte Zegarra cuenta con 92 % de desaprobación.

Así es, Boluarte Zegarra es la presidenta más impopular, por lo menos en los últimos 40 años de la historia del Perú. Según Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP, la actitud que tomó el Ejecutivo al minimizar las encuestas no es acertada, especialmente porque son varias empresas las que arrojan el mismo resultado y el manejo que han tenido Dina Boluarte y sus asesores ha generado que la figura presidencial termine muy dañada.

“Bueno, no hay presidente que ha tenido una desaprobación tan alta y una aprobación bajísima. No existe precedente de eso. (...) La figura presidencial está altamente deteriorada. La presidenta es más, no logra entender lo que ocurre. Su lectura es absolutamente distante de la de la realidad, como ocurrió en la última conferencia prensa”, señaló a Infobae Perú.

Tuesta se refirió a la última aparición ante la prensa, donde mostró una actitud prepotente ante los periodistas y dejó en evidencia su nula capacidad para reconocer que sí se están cometiendo errores. Lo que a la larga genera que la ciudadanía perciba que es una gobernante que no sabe liderar, por consiguiente, que no le crea.

“Su gente más cercana, la hace aparecer como una gobernante que carece de liderazgo, su posición es débil y no es una buena comunicación. Lo que hace muchas veces es enfrentarse a la prensa o tratar de menospreciar, atacar a distintos sectores y, por el contrario, no hay un reconocimiento mínimo de un gobierno realmente desastroso”, agregó.

Todos los presidentes que han tenido un alto índice de desaprobación tienden a atacar al mensajero. No es la primera vez que se escucha que “no se gobierna en base a las encuestas”.

Si hacemos un repaso rápido de los mandatarios que tuvimos en los últimos años —Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo—, ni en el momento más crítico de sus gobiernos tuvieron una desaprobación tan alta como la de Dina Boluarte.

En el caso de Ollanta Humala, según un estudio de GFK publicado por el diario La República en junio de 2015, la aprobación del exmandatario era del 16 %. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, su índice más alto de desaprobación, registrado un mes antes de su renuncia, fue del 75 %. Martín Vizcarra, quien estuvo al mando en medio de la pandemia y cerró el Congreso, contó con una aprobación del 60 % antes de su vacancia. Por último, Pedro Castillo, en noviembre de 2022, un mes antes del fallido golpe de Estado, alcanzó una desaprobación del 71.3 %.

Lo que tienen en común estos expresidentes es que, a pesar de los escándalos ocurridos durante sus mandatos y las denuncias que pudieron haber enfrentado, no gobernaron con solo un dígito de respaldo de la población, como lo hace Dina Boluarte.

Entonces, ¿cómo es posible que, si no cuenta con el respaldo de la ciudadanía y no tiene una bancada en el Congreso, insista en permanecer en el gobierno sin dar un giro drástico a su gestión?

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, señala que la permanencia de Boluarte en el cargo se debe al pacto tácito que mantiene con algunas bancadas del Congreso. Sin embargo, agregó que, en el próximo proceso electoral, esto será perjudicial para las agrupaciones políticas que cogobernaron con ella.

“Se sostiene gracias a una alianza con las principales bancadas en el Congreso. Lo que va a pasar, para esas bancadas, para esos partidos, es que ellos van a sufrir el mismo rechazo que la presidenta y eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones”, señaló a Infobae Perú.

Torres agregó que no solo impopularidad es para la presidenta, sino que el Congreso también tiene el mismo índice de desaprobación y esto ocurre por la percepción que tienen los peruanos, que es realmente ellos quienes tienen el control del gobierno.

Urpi Torrado, gerente general de Datum, considera que la presidenta Boluarte se siente confiada, porque pese al rechazo de la gente, continúa en el cargo. Sin embargo, recordó que ningún político debe pecar de exceso de confianza, porque por más que el gobierno haya decidido ignorarlo, el descontento de la población continua.

“De alguna manera lo que ha pasado es que ha logrado continuar pese a las circunstancias que le han tocado vivir en estos años, no. Entonces, llegó un momento en que ya sientes confianza y tiene que tener cuidado de no pecar de exceso de confianza, porque la insatisfacción de la población sigue ahí sigue, sigue el descontento social y se ve cada vez con más fuerza”, declaró a Infobae Perú.

Para el sociólogo Javier Díaz-Albertini el rechazo que siente la gente hacia la jefa de Estado responde a la falta de legitimidad. Ella no fue elegida como presidenta, no representa a la mujer andina, pese a que se presenta como una, no tiene simpatía ante la gente y lo más grave, no presenta los resultados que debería.

“La ven como una frívola, como una persona que no responde a pesar de ser provinciana, a pesar de ser quechuahablante, a pesar de ser mujer. O sea, tiene toda una serie de cosas. Pero son justo muchas veces las mujeres las que no se identifican. Porque, la mujer popular es chamba es y mientras que ella da la imagen de que le interesa la ropa, le interesa el reloj, le interesa el viaje, le interesa la cirugía. Y además, que no es efectiva” indicó en conversación con Infobae Perú.

En ese sentido, el especialista recordó que Pedro Castillo, siempre contó con alta desaprobación en Lima; sin embargo, al interior del país, su aprobación no bajaba de 50 % e incluso la gente salió a protestar cuando fue arrestado.

