Alcaldesa de SJM en desacuerdo con ordenanza municipal que prohíbe la circulación de dos personas en una moto

Este distrito de Lima se opone a la ordenanza para prohibir la circulación de dos personas en una moto lineal| Andina/Lino Chipana

En los últimos días, se oficializaron ordenanzas y se presentó un proyecto de ley para prohibir la circulación de dos personas en una moto lineal en varios distritos de Lima. Sin embargo, en medio de la polémica, solo una jurisdicción, que no se encuentra en estado de emergencia, se ha mostrado en contra de esta disposición municipal.

La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro, ha mencionado que no respalda las ordenanzas municipales que se han publicado en diversos distritos para que entre en vigencia que dos personas transiten en una unidad menor. No obstante, precisa que está de acuerdo acatar esta restricción solo si se trata de una norma, porque afirma que no es de su competencia.

“Es una ordenanza que han dicho que es anticonstitucional. No vamos a celebrar. Los alcaldes que han aprobado creo que van a tener una denuncia; queríamos implementar también, porque es algo positivo. Sin embargo, no nos corresponde, tendría que ser una norma”, manifestó a RPP Noticias.

Alcaldesa de SJM se opone a ordenanza para prohibir la circulación de dos personas en una moto lineal| Municipalidad de SJM

De esta manera, indicó que “no celebrará” las medidas tomadas por sus similares y espera que el Congreso de la República muestre el respaldo para que se acate la disposición en su distrito. Hasta el momento, de manera oficial, solo cuatro de los 14 distritos de Lima y Callao han oficializado su ordenanza al indicar que buscan combatir los robos y crímenes.

La alcaldesa Pueble Libre, Mónica Tello, indicó que tampoco prohibirá el tránsito de dos personas en una moto. Asimismo, enfatizó que intensificará los operativos en las fronteras de los distritos.

Ejecutivo presentará decreto de urgencia

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú está preparando un Decreto Supremo que limitará el tránsito de dos personas en una motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia. Esta medida responde a las acciones de varios alcaldes de distritos de Lima Metropolitana, quienes ya han comenzado a implementar restricciones similares.

El titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, explicó que la restricción se activará cuando una jurisdicción sea declarada en estado de emergencia. Actualmente, Perú se encuentra en tal estado, lo que ha llevado al ministerio a considerar la emisión del decreto para limitar el uso de motocicletas a un solo conductor.

Otro distrito de Lima publica ordenanza que prohíbe que dos personas viajen en una sola moto lineal| Andina (Composición Infobae)

La decisión del MTC se alinea con los esfuerzos de las autoridades locales para frenar la delincuencia en la capital peruana. La prohibición de que más de una persona viaje en motocicleta se ha convertido en una estrategia para reducir los delitos que se cometen utilizando estos vehículos.

Asimismo, adelantó que esta disposición se daría solo a los distritos declarados en estado de emergencia. Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, aseguró que las acciones están funcionando para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Santa Rosa agrega más restricciones

La prohibición de viajar dos personas en una moto ya se había aplicado en otros distritos de Lima, como Independencia, San Martín de Porres y Puente Piedra, y ahora se extiende a Santa Rosa. Estas medidas estarán vigentes durante el estado de emergencia por 60 días, que se mantendrá hasta el 26 de noviembre, a menos que se decida extender el decreto.

A diferencia de los otros distritos, Santa Rosa ha introducido requisitos adicionales para los motociclistas. La ordenanza especifica que los conductores no pueden usar cascos que cubran completamente el rostro, como aquellos con micas polarizadas o totalmente oscuras.

Solo se permitirá el uso de cascos con mica transparente o sin mica, que permitan la visibilidad del rostro y cubran el cráneo del conductor. Además, se prohíbe el uso de pasamontañas, máscaras u objetos similares que puedan obstruir la visibilidad de las autoridades. Estas medidas, según el documento, buscan facilitar la identificación de los conductores.