Arlette Rujel quedó en el top 10 en la competencia del ‘Miss Grand International 2024′

Arlette Rujel clasificó al top 10 de Miss Grand International 2024

Arlette Rujel lo dio todo en su camino a la corona del Miss Grand International 2024. La modelo peruana logró perfilarse entre las favoritas gracias a su desempeño previo a esta importante noche, por lo que al inicio de la competencia fue nombrada en el top 20 de la competencia.

Tras ello, tuvo que desfilar en traje de baño, lo que la llevaría a la posibilidad de llegar al top 10 y con ello tener más cerca el deseo de llevarse la corona. Arlette Rujel hizo lo propio y sorprendió con una pasarela impresionante llena de glamour, elegancia y picardía.

Su caminata y presentación la llevaron a seguir avanzando y con esto ya garantizó su trabajo en Tailandia por un mes, donde junto a sus compañeras continuarán un viaje por Corea del Sur como parte de sus responsabilidades con la organización.

Delfile en traje de baño de las candidatas al Miss Grand International 2024

Sin embargo, el paso de Arlette no quedó allí. La modelo nacional tuvo la oportunidad de dar un discurso sobre la guerra y la violencia en el mundo. Rujel sorprendió con su desenvolvimiento en escena y, sobre todo, con su fluidez para hablar inglés y tailandés.

En su discurso, destacó la vida de las personas y el inicio de un mejor mundo que depende de uno mismo y lo que pueda ir haciendo, en unión con los demás.

“Una de las razones más importantes de ser reina de belleza es promover empatía, respeto y paz. La guerra y la violencia está destruyendo a nuestras familias, matando gente inocente. A todos los gobiernos, me gustaría decirles que lo más importante para ustedes debe ser la vida de su gente. Tenemos que dar el primer paso, si nos unimos podemos crear un futuro donde cada voz es escuchada, cada sonrisa es validada y cada vida es respetada. Porque juntos podemos hacer que la guerra y la violencia sean solo un mal recuerdo; y la paz una realidad diaria”, mencionó en parte de su discurso. Sin embargo no pudo continuar en la competencia

Arlette Rujel clasificó al top 10 del Miss Grand International 2024. (Grand TV)

Jessica Newton no acompañó a Arlette Rujel en la Grand Final

Jessica Newton, directora de la organización del ‘Miss Perú’, se encuentra en el centro de la atención en redes sociales luego de confirmar que no viajará a Bangkok, Tailandia, para la final del ‘Miss Grand International 2024′. El evento tiene especial relevancia para la empresaria, ya que no solo marca la culminación del reinado de Luciana Fuster como ‘Miss Grand International 2023′, sino que también representa la oportunidad de Arlette Rujel, actual ‘Miss Grand Perú’, para alzarse con el codiciado título.

La ausencia de Newton en Tailandia ha generado sorpresa entre sus seguidores, quienes recordaron cómo acompañó a Fuster en 2023 durante su competencia en Vietnam, donde la peruana logró la corona. En su cuenta de Instagram, la directora respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes manifestaron su desconcierto ante su decisión de no asistir esta vez.

Jessica Newton responde por qué no fue a la final del ‘Miss Grand International 2024′ y acompañar a Arlette Rujel

“¿Por qué Jessica no fue a ver a Arlette como fue con las demás?”, cuestionó un usuario. A esto, Newton respondió que los viajes internacionales requieren una preparación considerable y que, por motivos personales, no siempre le es posible cruzar el mundo para apoyar a sus reinas.

La organizadora del certamen aclaró que esta no es la primera vez que su agenda le impide estar presente en una competencia de este calibre. “No estuve cuando se coronó Majo Lora ni con Andrea Moberg. No siempre puedo cruzar el mundo”, explicó Newton, haciendo referencia a otros eventos en los que su apoyo fue desde la distancia. A pesar de no poder estar físicamente en Tailandia, Newton enfatizó su respaldo a Rujel, quien busca destacar en la competencia de belleza y traer la corona al Perú.