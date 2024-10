Alejandro Toledo mentó la madre a José Domingo Pérez al dictarse 20 años en su contra, según fiscal: “Que se revisen las cámaras”

José Domingo Pérez se queja al asegurar que Alejandro Toledo le mentó la madre luego de ser condenado a 20 años de prisión. Justicia TV

Incidentes en el adelanto de sentencia. Previo a culminar la audiencia en la que se dictó 20 años y seis meses de prisión contra Alejandro Toledo, por los delitos de colusión y lavado de activos, el fiscal José Domingo Pérez dejó constancia de que el expresidente lo insultó. Por este hecho, el representante del Ministerio Público pidió al tribunal revisar las cámaras para formalizar su queja.

“Señora presidenta. Simplemente, para dejar constancia, en el registro de las cámaras se podrá graficar que el condenado Alejandro Toledo dirigió un agravio hacia mi persona, indicando lo siguiente: ‘Conchetumadre’. Disculpe que haya dicho esas palabras, pero bueno, es lo que pasó”, mencionó.

En respuesta, la magistrada Inés Rojas Contreras mencionó que no se dio cuenta del hecho, ya que su atención estuvo puesta en la sentencia, pero que se atenderá su pedido y se revisarán las cámaras. En ese momento, la defensa del exlíder de Perú Posible la interrumpió e insistió en la solicitud, pero esta vez para evaluar la conducta del fiscal.

Fiscal acusó al expresidente de haberlo insultado durante la lectura de su sentencia. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

“El fiscal ha señalado, yo lo he escuchado… yo también quiero ver las cámaras, quiero saber si el fiscal ha hecho un gesto, si se ha burlado, si se ha reído. Qué extraño que le haya buscado la mirada a mi patrocinado. Se supone que nosotros los miramos a ustedes, yo no he mirado ni al procurador ni al fiscal, ni a perico los palotes. Vamos a ver las cámaras”, expresó.

Momento en el que Alejandro Toledo habría insultado a José Domingo Pérez

Aunque no se logra escuchar a fin de confirmar la queja del fiscal, Justicia TV captó el momento en el que el expresidente voltea a verlo y le expresa algo. Según lo revisado por Infobae Perú, efectivamente el exjefe de Estado giró hacia donde está sentado el representante del Ministerio Público cuando la magistrada mencionaba la pena que recibiría hasta el 22 de octubre del 2043.

Exmandatario expresó algo mientras vio al representante del Ministerio Público, quien se quejó del hecho al finalizar la lectura. | Justicia TV

Fuera de dicho episodio, sorprendió la tranquilidad del expresidente al momento de escuchar su sentencia, la cual lo convierte en el primer mandatario peruano en recibir una condena relacionada con los sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht. Dentro de las investigaciones también están señalados Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García Pérez, quien se suicidó antes de ser detenido.

De acuerdo al Poder Judicial, se ha “demostrado una serie de irregularidades e injerencia inusitada, aceleración del proceso y la intervención directa e indirecta del señor Toledo en el proceso de concesión de la Carretera Interoceánica Sur”.

“Se ha establecido que por la colusión, el expresidente recibió 35 millones de dólares. Por tanto, este dinero recibido es ilícito”, afirmó e indicó que también se le halló culpable del delito de lavado de activos, por el que se pidió 11 años y seis meses, dando un total de 20 años y seis meses.