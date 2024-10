Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, sufrió accidente en Estados Unidos: “Salí volando y me rompí la cabeza”

Yessenia Villanueva revela que sufrió accidente en Estados Unidos.

Yessenia Villanueva, hija de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, vivió un calvario en Estados Unidos, país donde reside desde hace algunos años. Como se sabe, la hija del sonero ha tenido más de un lío familiar que se ha hecho público, pese a ello ha destacado que viene abriéndose paso sola en la tierra del ‘Tío Sam’.

Sin embargo, recientemente sorprendió con una revelación que preocupó a más de uno. La joven trabajadora reveló que sufrió un accidente de tránsito que la hizo volar y ser víctima de una contusión en la cabeza. Relató que una ciudadana no notó su presencia y la hizo caer por abrir la puerta de un taxi. El golpe la llevó a caer y romperse la cabeza, razón por la que tuvo que ser hospitalizada.

“Me iba a trabajar en mi bicicleta y cuando estaba por llegar una señora abrió la puerta de un taxi, me estrellé y salí volando. Me rompí la cabeza y me llevaron al hospital.”, comentó en un inicio.

Yessenia Villanueva llora desconsolada y revela que su familia le quitó las cosas que le mandó a su nieta. | Infobae

Seguido, mencionó que no está totalmente recuperada: “Todavía sigo recuperándome”, señaló. Sin embargo, esto no se ha convertido en razón para dejar de trabajar, pues no obtuvo un descanso médico. “No (tengo descanso médico). Ya me reincorporé al trabajo”, mencionó a Trome.

Hasta el momento, nadie más de la familia de Yessenia se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si es que estuvieron enterados de este tema o no.

Yessenia Villanueva y su vida en Estados Unidos

En la edición del 12 de julio de 2023 de Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina presentó un informe sobre la vida de Yessenia Villanueva. En aquel momento, Yessenia seguía persiguiendo su sueño americano tras dejar Perú, enfrentando los retos de adaptarse a una vida nueva en Estados Unidos, lejos de su país natal y de la fama de su padre.

Durante el programa, se reveló que la mujer, pese a las dificultades, había encontrado múltiples formas de salir adelante. La madre de familia confesó que no había trabajo que rechazara si era digno, lo que la llevó a realizar una variedad de oficios. Desde limpiar casas y oficinas hasta vender polladas con su hermana Susan, e incluso cantar en eventos privados, Yessenia buscaba todas las maneras posibles de mantenerse en pie. “No le corro a ningún trabajo bien habido”, afirmó con orgullo.

Magaly Medina destacó que, en un principio, Yessenia había pensado en regresar al Perú debido a lo complicado que se le hacía su nueva vida en EE.UU. Sin embargo, con el tiempo decidió no rendirse y, poco a poco, se adaptó a su realidad. Entre sus trabajos, además de las labores domésticas, la joven también trabajaba vendiendo productos de belleza en una tienda. En sus tiempos libres, aprovechaba su talento para cantar en restaurantes y “privaditos”, lo que le generaba un ingreso extra considerable.

Con las ganancias de estos trabajos, Yessenia pudo alquilar un cuarto en EE.UU. por 650 dólares mensuales y cubrir sus necesidades. Además, señaló que sus presentaciones musicales le reportaban ingresos de hasta 250 dólares por hora, lo que le ayudaba a sobrellevar los altos costos de vida en el extranjero. En ese contexto, la hija de ‘Melcochita’ había logrado mantenerse firme en su decisión de quedarse en Estados Unidos, demostrando su capacidad para reinventarse y salir adelante a través del esfuerzo y la perseverancia.

Yessenia Villanueva rompió en llanto al hablar de los problemas que mantiene con su familia. (Captura)