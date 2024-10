“El único que puede dirimir es el Poder Judicial”: Luz Pacheco afirma que decisión tomada por el TC no afecta competencias del Congreso

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, detalló los motivos por las que su organismo votó a favor de rechazar la demanda competencial presentada por del Congreso de la República contra el Poder Judicial, a raíz de fallos emitidos a favor de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y aldo Vásquez.

En diálogo con Nunca es tarde de RPP, precisó que en este caso no hay un conflicto o menoscabo de competencias en perjuicio del Congreso, ya que se trata de un proceso de tutela de derechos fundamentales que debe ser dirimido por un juez.

“Aquí lo que alegan las dos personas (Inés Tello y Aldo Vásquez) es una vulneración al debido proceso. Hemos dicho que cuando se alega este tipo de vulneración, el único que puede dirimir, en nuestro criterio, si el Congreso ha actuado bien o mal, si ha abusado de su postura o no, [es] el Poder Judicial”, sostuvo.

La magistrada consideró que el Congreso sería “juez y parte” si toma la decisión en ese caso, que surge en una medida cautelar en contra de la inhabilitación de los referidos integrantes de la JNJ.

“Eso es lo que hemos dicho, no hemos entrado al fondo. No hemos entrado a decir ‘está bien inhabilitado’, ‘mal inhabilitado’. No, aquí hay un proceso de amparo, y que siga”, subrayó.

Sí hubo quórum

Luz Pacheco también se pronunció en torno a las declaraciones del magistrado Gustavo Gutierrez Ticse, uno de los tres que se retiraron de la sesión en la que se debatía la demanda competencial interpuesta por el Congreso hacia el Poder Judicial, acusando que se rechazó la cuestión por falta de quórum.

La magistrada comentó que pasaron aproximadamente dos horas discutiendo sobre las distintas posturas respecto a la demanda, entre ellas las del magistrado Pedro Hernández y la opción “eclectica” de Gutiérrez Ticse, que desde su postura “no era posible” porque ya se habían establecido dos planteamientos opuestos.

“Con siete iniciamos la votación, y ocurrió, como ocurre en tantas oportunidades, que uno de los magistrados retira su voto o que reserva su voto. Si ellos no votaban en ese momento, era como si se reservaran su voto. Los que quedamos allí decidimos emitir nuestro voto”, indicó.

Asimismo, resaltó que artículo 112 del Código Procesal Constitucional, para que haya una resolución, se debe alcanzar los cinco votos. Explicó que no es posible aplicar la modificación aprobada recientemente por el Congreso porque aún “no está publicada”.

“[¿Ha habido quórum?] Claro. El quórum ha sido de siete. Al empezar la votación éramos siete, se retiró una persona, quedamos seis, se retiró otra, pero seguimos con la votación. Por tres que se reserven su voto, no invalida”, precisó.

Como se sabe, la decisión tomada por el TC fue por los votos de la presidenta del organismo, Luz Pacheco, y los otros integrantes Helder Domínguez , Manuel Monteagudo y César Ochoa. Pedro Hernández, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez Ticse, no votaron.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse. Foto: TC

Sobre celeridad en la votación

La titular del TC también respondió a los cuestionamientos por parte de Gutiérrez Ticse en torno a la urgencia con la que se quería proceder al voto y la decisión de no reagendar la sesión para abrir nuevamente el debate y votación. Según lo que contó Pacheco, hay magistrados, incluida ella, que tienen viajes programados para las siguientes dos semanas.

“La próxima semana se van de viaje dos magistrados a una cumbre de derecho constitucional en México. Entonces no se podía hacer la próxima semana. La subsiguiente dos viajamos para hacer un convenio que nos va a ayudar a un intercambio de capacitación de personal, también en México. Quince días, se acabó el mes y otra vez íbamos a estar con ese tema en la agenda”, refirió