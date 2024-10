Miguel Trauco responde a las acusaciones de su expareja: “No estoy obligado a mantener a terceros”

Miguel Trauco responde a Karla Gálvez por acusaciones de mala fe. (Foto: Captura de IG)

El futbolista Miguel Trauco, actual lateral del Criciúma de Brasil, se pronunció a través de sus redes sociales luego de que su ex pareja, la exmodelo Karla Gálvez, emitiera un comunicado en el que lo acusaba públicamente de querer reducir la pensión de sus hijos. Desde su cuenta de Instagram, el jugador negó las acusaciones y expresó su postura frente a la situación, priorizando la privacidad y el bienestar de sus hijos.

“Por el amor a mis hijos, no ventilaré temas absolutamente familiares, soy absolutamente respetuoso de las leyes y, sobre todo, de mis padres”, escribió Trauco. En su declaración, el futbolista enfatizó que no comparte la decisión de sus padres de iniciar acciones judiciales en su contra, pero que respetará cualquier resolución que provenga del Poder Judicial.

Como se recuerda, el futbolista también fue denunciado por sus padres para que les de una pensión de alimentos, justo cuando su expareja inició acciones legales para pedirle que también le pase una justa manutención para sus hijos. De acuerdo al exjugador de la selección peruana, él no sabía que sus padres lo iban a demandar, pero que respetaba la decisión que tomaron.

Expareja de Miguel Trauco acusa a futbolista de entorpecer proceso legal que le hizo por pensión de alimentos

Además, uno de los puntos clave de la respuesta de Miguel Trauco fue su referencia a la corresponsabilidad parental, recordando que tanto él como Karla Gálvez son igualmente responsables del bienestar económico de sus hijos. “Según la ley en nuestro país, los dos padres somos responsables en igualdad de condiciones de los gastos que generan el cuidado de los niños en un hogar”, explicó. Este comentario dejó entrever que, desde su perspectiva, su expareja no estaría aportando económicamente en la medida que debería.

En una segunda publicación, el futbolista fue más directo al dirigirse a su ex pareja. “Yo doy todo por mi familia, no estoy obligado a mantener a terceros”, sentenció Trauco, insinuando que parte del conflicto podría estar relacionado con exigencias económicas más allá de las necesidades de sus hijos. Este comentario generó especulaciones sobre la dinámica económica entre ambos padres y su entorno cercano.

Miguel Trauco exige a su expareja Karla Gálvez que también trabaje para mantener a sus hijos. Instagram.

Karla Gálvez aseguró que trabaja

Tras las recientes declaraciones de Miguel Trauco, donde insinuó que su ex pareja no estaría contribuyendo económicamente al hogar, Karla Gálvez se comunicó con la producción de ‘Magaly TV La Firme’ para dar su versión de los hechos y aclarar la situación. A través de chats, la madre de los hijos del futbolista defendió su papel como madre trabajadora y rechazó las acusaciones.

“Claro que trabajo, siempre lo he hecho, y las personas que me siguen en TikTok pueden confirmarlo. Estoy con mis hijos 24/7, atendiendo todas sus necesidades en casa”, afirmó Gálvez, desmintiendo las insinuaciones de que no estaría aportando al bienestar de sus hijos. Señaló que además de su labor como madre, busca generar ingresos adicionales a través de su presencia en redes sociales.

Gálvez explicó que, aunque su principal responsabilidad es el cuidado de sus hijos, encuentra tiempo para trabajar durante las noches. “Me dedico a hacer lives en TikTok cuando mis hijos ya están dormidos”, detalló, señalando que estas transmisiones en vivo le permiten generar ingresos adicionales que destina a cubrir las necesidades que, según ella, Trauco no estaría cubriendo completamente.

En una revelación más personal, Gálvez mencionó un episodio en el que el propio futbolista participó en una de sus transmisiones en TikTok. “Él lo sabe perfectamente porque una vez entró a uno de mis lives y se burló de lo que vendo, diciendo que era falso”, comentó, refiriéndose al comportamiento de Trauco en una ocasión pasada.

Karla Gálvez aclara a Miguel Trauco que trabaja en TikTok para mantener a sus hijos. 'Magaly TV La Firme'.