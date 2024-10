Premio Casa de la Literatura a Juan Acevedo fue suspendido: periodistas, escritores y artistas se pronuncian en contra

La publicación de la Casa de la Literatura fue eliminada de sus redes - crédito composición Infobae Perú / Facebook / Casa de la Literatura

La Casa de la Literatura Peruana suspendió el premio que iba a otorgar este año al caricaturista Juan Acevedo. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu) anunciaba que el reconocimiento había entrado a una fase de formalización.

“La ceremonia prevista para el jueves 24 de octubre queda suspendida hasta un próximo anuncio oficial”, decía el texto, antes de ser eliminado.

Luego de esta publicación, el propio Juan Acavedo publicó en su cuenta personal de Facebook: “¡Vaya, me quitaron el premio!”.

La Casa de la Literatura eliminó el comunicado que había publicado inicialmente - crédito Casa de la Literatura

Otros usuarios en redes sociales también se pronunciaron en contra de esta noticia. Entre ellos, el excongresista de la República, Gino Costa, quien indicó que se sumaba a la protesta ciudadana.

“En gesto que lo pinta de cuerpo entero, el gobierno de la señora Boluarte ha atropellado la acertada decisión de la Casa de la Literatura Peruana, que lo había premiado por su distinguida carrera artística, pedagógica, cívica y democrática”, mencionó.

En abril de este año, la entidad adscrita al Minedu le comunicó a Acevedo que iba a ser el receptor de este galardón, incluso compartieron un video donde él compartía sus primeras impresiones ante la noticia.

“Lo primero es mi alegría porque he estado unido a la Casa de la literatura peruana hace más de una década, creo (...). La historieta es un lenguaje, compuesto de palabra escrita, y de imagen dibujada. Es un lenguaje del futuro, sin duda. Es una literatura distinta, es hermana de la literatura, está en ese campo también y es hermana de todas las artes visuales, y sin embargo, no es una de ellas solamente”, dijo en ese entonces.

Hasta el cierre de esta nota, el Minedu no ha emitido un pronunciamiento aclarando si efectivamente el premio se entregará al caricaturista peruano y si el anterior comunicado sigue teniendo validez.

Publican pronunciamientos en contra de medida

El caricaturista Omar Zevallos denunció que este hecho representaba un “maltrato y censura”. “Una torpeza y atropello más de este gobierno infame (...). Es inaceptable que personajes mediocres y sobones tomen decisiones que solo muestran su nivel de bajeza. Mi solidaridad con el gran artista y amigo”, manifestó.

Por su parte, el historiador y periodista recordó que durante 15 años este premio había sido entregado de manera ininterrumpida a personalidades como Mario Vargas Llosa, Carlos Germán Belli, Antonio Gálvez Ronceros, Edgardo Rivera Martínez, Oswaldo Reynoso, Carmen Ollé, Jorge Eslava, Rossella Di Paolo, entre otros. “La decisión de homenajear al mejor historietista de nuestra historia era doblemente significativa”, aseveró.

“Se trata de un evidente acto de censura gubernamental, que se ampara en un fútil pretexto burocrático. Si no existiera la voluntad de acallar una voz crítica, habría bastado con expedir la resolución administrativa correspondiente, para regularizar la situación y superar así cualquier inconveniente, ahorrándose de esta manera el maltrato que se infringe a los creadores anteriormente galardonados”, añadió.

Diversos artistas y periodistas se pronunciaron en contra de esta decisión - crédito Ediciones Achawata

El periodista Omar Aramayo, en esa misma línea, llamó al director de la Casa de la Literatura a renunciar, lo más pronto posible, “por haber provocado el escándalo que acaba de protagonizar al retirar la distinción”.

“Por no ser capaz de sostener su decisión de autoridad y de ser humano. Eso no se hace. La palabra propia nos honra o nos denigra. Si algo sabe de literatura, debió pensarlo, consultarlo, sopesarlo. No tiene derecho de lastimar el prestigio bien ganado de un artista como Juan, ni de nadie”, sentenció.

Ediciones Achawata también se pronunció y expresó su “enérgica condena” a la cancelación del reconocimiento. “Este ataque no es solo contra Acevedo, sino contra la libertad de expresión y la cultura crítica en nuestro país”, establecen. u