Lenin Tamayo, creador del Quechua Pop, hace soldout en Asia y conquista mercado internacional

El artista peruano Lenin Tamayo ha comenzado su primera gira por Asia, un recorrido que se ha vuelto crucial tras el impacto que ha generado en el ámbito musical con su innovador estilo conocido como Q-pop. Este término, que combina la esencia del pop coreano (K-pop) con ritmos andinos y el uso del quechua, ganó popularidad en 2022.

La gira inició en Corea del Sur, un destino significativo para Lenin Tamayo, y luego se trasladó a la India. A partir de este miércoles, el artista continuará su camino en Tailandia, con un cierre en Vietnam, donde ya se han agotado las entradas para sus conciertos programados para los días 23 y 25 de octubre.

En una entrevista con EFE desde Bombay, el joven cantante compartió su reflexión sobre la experiencia en Corea: “Fue un viaje especial, considerando la rica historia del K-pop. Me di cuenta de que debo abrazar con más fuerza lo que me hace único y diferente”.

A pesar de las barreras idiomáticas que lo separan de su público asiático, Lenin Tamayo ha logrado conectar emocionalmente en cada actuación, destacando que la música trasciende el lenguaje: “He podido conectar con el público de una manera muy hermosa, sin necesidad de hablar su idioma, solo con una conexión pura a través de la música”.

Su gratitud por el Q-pop

Lenin Tamayo, acompañado por su madre, quien ha sido una de sus principales motivaciones, ha encontrado en el Q-pop una manera de retribuirle todo lo que ha hecho por él. Su historia es especialmente conmovedora, ya que ha enfrentado un pasado marcado por el acoso escolar. “Enfrenté momentos muy difíciles. La gente se burlaba de mí y sufrí agresiones físicas. Pero el amor y la valentía que me enseñó mi madre me ayudaron a salir de ese círculo”, confesó con sinceridad.

Su pasión por el K-pop se convirtió en un refugio y una fuente de inspiración, lo que lo llevó a unirse a un grupo de compañeras en su escuela. Estas conexiones fueron fundamentales para su desarrollo artístico, permitiéndole compartir su amor por la música y el baile. Durante los recreos, se reunían para escuchar K-pop y crear coreografías, encontrando en esta actividad un espacio de aceptación y diversión.

“Se juntaron la necesidad de salir de algo que no me gustaba y la necesidad de retribuir a mi madre todo lo que ha hecho y lo que hace por mí”, afirma. Con cada paso que da en el escenario, Lenin Tamayo celebra no solo su pasión, sino también la fuerza inquebrantable de su madre.

Su impacto musical

El reconocimiento de Lenin Tamayo comenzó a crecer en 2022, cuando un video en TikTok se volvió viral, acumulando más de 4.4 millones de ‘me gusta’. “Recuerdo que uno de los primeros comentarios decía que esto era como K-pop, pero en quechua, lo que dio origen al Q-pop”, narró. Su música se ha convertido en un refugio para expresar su identidad y raíces andinas, como se refleja en su popular sencillo “¿Imaynata?”, que cuenta con más de 670 mil reproducciones en YouTube.

Con su primer álbum digital, titulado “Amaru”, lanzado en agosto de 2023, Tamayo ha solidificado su lugar en la música, convirtiéndose en un referente de un nuevo género que resuena con la identidad cultural de Perú, al tiempo que revive momentos de protesta social que marcaron su país en 2022 y 2023. “Ahora la gente asocia el Q-pop a la cara de Lenin Tamayo”, concluyó el artista, reafirmando su compromiso con sus raíces y su arte.

