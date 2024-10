“No significa que no estemos teniendo resultados”: Ministro Santiváñez sobre el profesor asesinado a balazos frente a sus alumnos en Ate

Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, asegura que se viene luchando contra la delincuencia pese a que profesor fue asesinado en Ate frente a sus alumnos. RPP

El asesinato de un profesor dentro de un colegio de Ate Vitarte, pese a que el distrito se encuentra en estado de emergencia, ha demandando la presencia de miembros del gabinete del premier Eduardo Adrianzén.

El primero en aproximarse a la institución educativa Julio C. Tello fue el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, quien informó a los padres, madres y apoderados —que se aproximaron hasta las inmediaciones de la escuela para exigir justicia y mayor seguridad— que las clases y otras actividades adamédicas quedaban suspendidas.

Mientras Quero daba declaraciones a la prensa, y trataba de calmar a todos los presentes, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue informado de lo ocurrido cuando se encontraba en el Congreso de la República.

A su salida, Santiváñez confirmó que el docente, identificado como Julio Pacheco Pimentel, fue alertado, al promediar las 5 de la tarde, que estaba siendo requerido en la puerta de ingreso del local principal. Cuando le da encuentro a su verdugo, quien estaba vestido como un trabajador del Poder Judicial, recibió tres disparos en el pecho.

“Ingresó al colegio, preguntó por el profesor y, ubicándolo, lo asesinó. Estamos en este momento en un proceso de investigación. Yo me estoy yendo justamente para allá, voy a ir a Ate para coordinar con el ministro de Educación (Morgan Quero), que ya está allá”, comentó a los medios de comunicación que lo aguardaban en los exteriores del Palacio Legislativo.

Antes de cortar el diálogo con los periodistas, dejó en claro que lo ocurrido con Pacheco Pimentel dentro de las instalaciones del colegio no puede eclipsar todos los resultados que están dando las medidas impuestas por el Ejecutivo en Ate y otros 13 distritos de Lima y Callao.

“Nosotros, en el estado de emergencia, estamos operando y estamos haciendo cosas. El día de ayer se han desarrollado operativos y, solo en el fin de semana, han habido más de mil detenidos”, sostuvo.

“También hemos ingresos nuevamente a los 78 penales del país. Adicionalmente hemos capturado tres organizaciones criminales. Entonces, no podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados. Definitivamente, hay que investigarlo pero eso no significa que no haya resultados”, argumentó.

El titular del Mininter se refirió al asesinato de un profesor en un colegio de Ate desde los exteriores del Congreso de la República.

El consuelo de Morgan Quero

Luego de reunirse con padres de familia y docentes del colegio Julio C. Tello para dialogar sobre las acciones inmediatas que desarrollan en busca salvaguardar a la comunidad educativa, el ministro Quero se acercó a las personas que estaban presentes en los exteriores de la escuela.

Trató de acercarse a cada uno de ellos para asegurarles que se reforzará la seguridad en la zona, en coordinación con la PNP y autoridades locales. Mientras que, en otro momento, le brindó sus condolencias a la comunidad educativa y familia del profesor Julio César Pacheco.

Morgan Quero, ministro de Educación, intenta empatizar con las desconsoladas madres del colegio donde fue asesinado un profesor. Canal N

Suspensión de clases por tres días

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación informó que las clases presenciales en el colegio Julio C. Tello quedan suspendidas durante tres días y se adoptará la modalidad remota en dicho periódo de tiempo.

“Condenamos enérgicamente este acto de violencia contra un docente de nuestra comunidad educativa. Desde el Gobierno, no toleraremos actos de terror en nuestros espacios educativos, que son lugares de aprendizaje y desarrollo”, dice la misiva.

“Mediante la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) hemos activado todos los protocolos de seguridad y acompañamiento para los estudiantes, docentes y personal administrativo de la escuela, quienes se han visto afectados por este trágico suceso”, continúa el texto.

Morgan Quero, ministro de Educación, intenta empatizar con las desconsoladas madres del colegio donde fue asesinado un profesor. Canal N