Magaly desmiente a Laura Bozzo y niega que Chibolín le pagó viaje a los Martín Fierro: “Todo está documentado”

Magaly Medina rompió su silencio y se defendió luego de que Laura Bozzo afirmara en ‘Amor y Fuego’ que Andrés Hurtado le pagó los pasajes a la ‘Urraca’ y su esposo para viajar a Miami para los Premios Martín Fierro del 2023.

La periodista de ATV decidió salir al frente y mencionar que lo dicho por Bozzo está lejos de la realidad, afirmando que su fuente no es confiable. “Es increíble como Laura puede ser tan ligera al decir una información que le contó Cristian Zuárez cuando siempre hemos sabido que Cristian Zuárez es fanfarrón”, mencionó a Trome.

Más adelante, le hizo un llamado pidiéndole pruebas y hasta afirmó que podría tomar acciones legales contra ella. “¿Dónde están las pruebas? Creo que mi nuevo abogado (el Dr. Benji Espinoza) está preparando una carta rectificatoria para ella porque me parece risible intentar tirarme barro sin conocimiento de causa”, agregó en su descargo.

Aseguró que en su programa responderá fuerte y claro, mostrando las pruebas suficientes para desmentir lo dicho por Laura en televisión nacional. Además, mencionó que al recibir la invitación a estos premios, primero dudó en ir, pero al notar que podía ganar cambió de opinión. Resaltó que el canal encargado de la organización fue quien costeó su vuelo.

“A mí sí me invitaron los de los premios Martín Fierro y al principio no quería ir porque no sabía si iba a recibir la distinción, pero cuando me dieron indicios de que podría ganar, acepté y fueron ellos los que le pagaron los pasajes a una agencia con la que el canal trabaja”, acotó la periodista.

Finalmente, Magaly Medina dejó en claro que tiene pruebas de todo lo que habla y desmintió haberle recibido un regalo a Andrés Hurtado y mucho menos si se trata de un pasaje. Dejó en claro que tiene las posibilidades de pagarse todo si es necesario hacerlo.

“Todo está en chats y documentado. No tengo por qué recibirle un regalo a nadie, no necesito que me compren los pasajes para viajar”, finalizó.

La conductora Laura Bozzo fue entrevistada el pasado viernes 11 de octubre en el programa “Amor y Fuego”, donde sostuvo una larga conversación con Rodrigo González. Lo que causó sorpresa fue su revelación sobre una situación que involucra a Magaly Medina y Hurtado. Según Bozzo, fue su expareja Cristian Zuárez quien le informó que el presentador de televisión costeó los pasajes en primera clase para que Medina y su esposo pudieran asistir a una premiación en Miami.

“Con Cristian hablo permanentemente y me comentó, estábamos hablando del caso de Andrés. Me dijo que le parecía raro que Magaly hablara mal porque Magaly había ido con él (Andrés Hurtado) a los premios”, reveló Bozzo. Asimismo, la presentadora aclaró que los Premios Martín Fierro no cubren los pasajes para sus asistentes, lo que llevó a Hurtado o a su agencia —actualmente bajo investigación— a asumir el costo de los boletos.

“Los premios no pagan pasajes, pero la agencia o Andrés le pagó el pasaje a ella y a su marido. Andrés le pagó a ella y a su marido, eso es lo que me dijo (Cristian). Eso es textual lo que pasó”, insistió Bozzo, quien no consideró el hecho como algo reprochable.