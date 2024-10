Pamela Franco mandó advertencia a Christian Cueva ante eventual romance: “Tiene que seguir mi ritmo”

Pamela Franco explica por qué no oficializa a Christian Cueva | El Reventonazo de la Chola - América TV

Pamela Franco sigue dando de qué hablar, no solo por su carrera musical, sino también por los rumores de una posible relación con el futbolista Christian Cueva. Aunque ambos han sido vistos en varios lugares, ninguno ha querido confirmar su romance públicamente, lo que ha generado más curiosidad entre sus seguidores. Durante su última aparición en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, la cantante fue consultada sobre esta decisión de mantener en silencio su vida amorosa.

En el espacio conducido por Ernesto Pimentel, la cumbiambera fue elogiada por su excelente momento profesional, con múltiples presentaciones en diferentes provincias y con su interpretación de la canción “Dile” convirtiéndose en todo un éxito. Sin perder la sonrisa, Pamela Franco destacó que está enfocada en su trabajo, dejando claro que, aunque su vida personal pueda generar interés, sus prioridades son otras.

No obstante, la ‘Chola’ Chabuca no dejó pasar la oportunidad para profundizar en lo que todos querían saber: ¿cómo está su vida amorosa con Christian Cueva? Sin dar detalles específicos, la artista lanzó una sutil advertencia que muchos interpretaron como un mensaje directo para el futbolista peruano.

Pamela Franco prefirió no dar detalles sobre su situación sentimental actual.

“Estoy enfocada en trabajar, tengo dos prioridades muy importantes: mi hija y mi trabajo. La persona que está conmigo tiene que seguir mi ritmo, es así, es difícil, pero bueno”, afirmó, dejando claro que su rol como madre y su carrera serán siempre lo primero en su vida.

Aunque no confirmó el romance, su respuesta dejó abierta la posibilidad de que, si Christian Cueva quiere formar parte de su vida, deberá adaptarse a su exigente agenda.

Pamela Franco deja claro que su hija y su carrera son sus prioridades antes del amor.

Christian y Pamela, juntos en Cusco

Pamela Franco continuó su gira por diversas provincias del Perú, pero hizo una pausa en Cusco, donde coincidió con el futbolista Christian Cueva. Aunque ambos fueron captados por separado recorriendo Machu Picchu, las imágenes mostradas en el programa ‘Magaly TV La Firme’ avivaron rumores sobre una posible relación amorosa.

Christian Cueva, quien reside en Cusco debido a su contrato con el Club Cienciano, también fue visto paseando por la ciudad. A pesar de las pruebas que apuntaban a un romance, ni la cantante ni el futbolista confirmaron públicamente su vínculo, optando por mantener distancia en público.

Esta discreción fue duramente criticada por Magaly Medina, quien cuestionó la decisión de no oficializar su relación. “No los hemos visto juntos, pero sí cada uno por separado. Ella está feliz de la vida, mientras que una novia se quejaba desde Juliaca que no llegó a tiempo. ¿No creen que él está detrás de escena, por ahí esperándola? Se hace la disimula cuando todo el mundo lo sabe, no sé por qué andan negándolo. Par de hipócritas los dos”, manifestó.

Pamela Franco y Christian Cueva coinciden en Cusco, pero evitan ser vistos juntos en público. Captura/ATV

¿Cuánto gana Pamela Franco?

Pamela Franco sigue brillando en el mundo de la cumbia, consolidándose como una de las artistas más solicitadas del momento. A pesar de las críticas, la cantante mantiene una agenda cargada de presentaciones que la llevan por diversas ciudades del Perú. Durante los últimos días, ha sido vista ofreciendo conciertos en varias localidades, y recientemente se filtró información sobre sus altos ingresos por cada show.

Según un informe de “Magaly TV La Firme”, Pamela cobra alrededor de 30 mil soles por una presentación de dos horas en provincias, sin incluir los gastos de hospedaje y transporte de su equipo. En un fin de semana reciente, la cantante realizó cuatro conciertos: en Iquitos, Santa Anita, Juliaca y Abancay. Estas presentaciones le habrían generado un total de 110 mil soles.

Su mánager, Irving Morales, confirmó esta tarifa, destacando que los eventos en provincias suelen ser más lucrativos. Este ritmo de trabajo constante ha permitido a Pamela Franco capitalizar su popularidad, logrando ingresos impresionantes en las últimas semanas. Lejos de detenerse, la cantante continúa trabajando incansablemente, aprovechando su éxito en el ámbito mediático y musical.

Pamela Franco sigue cosechando éxitos con sus conciertos y generando altos ingresos en provincias.