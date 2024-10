Magaly Medina reprocha a Cienciano por polémico audio de Christian Cueva con la nana de sus hijos: “¿No iba a enmendar su vida?”

Cueva: No, yo no te voy a decir nada ahorita. Yo voy a mandar para mis hijos. Mira la situación en la que estoy, yo tampoco no trabajo hace mucho, ahorita voy a bien quién me puede prestar o adelantar para poder comprarle sus cosas. Voy a ver cuánto es para tres niños, cuánto podría ser. Ellos tienen una madre que puede trabajar, que aprenda a trabajar, que haga marcianos como yo he vendido en mi vida. Que haga marcianos, que salga a la calle, que dé la cara de vender marcianos.