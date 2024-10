Milett Figueroa sorprende cantando a capela en el ‘Cantando 2024’ y le llueven elogios. (Video: Instarándula)

En la última emisión del reality argentino ‘Cantando 2024′, Milett Figueroa se robó los aplausos al demostrar su habilidad vocal al cantar un extracto de ‘Man! I Feel Like a Woman!’ de Shania Twain. Durante su participación como jurado, Milett ofreció consejos a una de las concursantes e, impulsada por su rol crítico, se animó a cantar un fragmento de la icónica canción de Twain.

“Sabemos que eres dulce pero esta canción de Shania (Twain) es como comerte el escenario”, comentó antes de recibir el pedido de Fernando Dente de cantar un poco más.

“Canta un poquito más, tienes que hacer un musical vos Milett”, dijo el conductor argentino, a lo que la modelo peruana respondió: “Por favor Fer, contrátame”. Tras ello, la novia de Marcelo Tinelli se animó a cantar un poco más de la conocida canción, desatando la emoción del público y los aplausos de todos los presentes en el set.

Todo esto se da luego de las diversas críticas que ha recibido la novia de Tinelli, quien fue cuestionada, en más de una ocasión, de estar como jurado en el programa por no ser cantante.

Milett Figueroa defiende su lugar como jurado en 'Cantando 2024' tras las críticas de Ángel de Brito. Captura/América

Milett Figueroa y su enfrentamiento con Mimi Alvarado

La explosiva confrontación entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado alcanzó un punto crítico durante el programa ‘Cantando 2024′. La disputa había estado latente durante semanas, pero finalmente estalló cuando la pareja de ‘El Tirri’, primo de Marcelo Tinelli, interpretó ‘Pies descalzos’ de Shakira junto a su compañero.

Fue allí cuando Milett, pareja de Marcelo Tinelli, otorgó una puntuación de cero al dúo, desatando una serie de acusaciones y enfrentamientos verbales. Milett Figueroa comentó: “Entró desganada. No se sintió la alegría ni las ganas. Fue todo muy forzado. No se entendió. No me gustó esta vez”, lo que desencadenó una respuesta furiosa de Mimi.

La pareja de ‘El Tirri’ defendió su actuación afirmando que no tuvo una buena semana, poco tiempo y que a cualquier persona le puede pasar no tener una buena performance. Y por ello puso de ejemplo a Milett, afirmando que la modelo peruana canta muy bien, pero que cuando estuvo participando en el ‘Bailando 2023′ también le faltó en la parte escénica.

Estas tensiones llevaron al coreógrafo Aníbal Pachano y al jurado Flavio Mendoza a intervenir y ponerse del lado de Figueroa. “Hoy es jurado y te está puntuando a vos. Cuando seas jurado podrás puntuar”, comentó Mendoza; mientras que Pachano se molestó también porque Mimi intentaba justificarse.

El video del enfrentamiento entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado. Cantando 2024

“Tienes que acerté cargo. Aceptaste un trabajo tu obligación es ocuparte todas las semanas de progresar. Y yo te puse un uno porque fui benévolo”, dijo Pachano. Frente a ello, Figueroa también afirmó que debe respetar el puntaje. “Cuando tengas la posibilidad de ser jurado ahí puntuarás. Tienes que aprender a aceptar los puntajes”, dijo la modelo.

¿Qué problema tiene Mimi con Milett Figueroa?

Durante todo el tenso momento, se pudo ver que Mimi se quejaba de la puntuación que le dio Milett Figueroa, pero que con los otros jurados estaba más tranquila, a pesar que también estaban en contra de su presentación.

Es por ello que, Fernando Dente, quien está supliendo temporalmente a Flor Peña en la conducción, le dijo a Mimi que veía que ella estaba “más contemplativa” con el resto del jurado, pero con Milett era diferente. “¿Te duele desde otro lugar o te enoja?”, preguntó Dente, a lo que Mimi afirmó que le dolía porque se conocían.

Sin embargo, Figueroa interrumpió diciendo: “¿Qué te duele, Mimi? Si no pierdes la oportunidad cada vez que te ponen el micro de hablar mal de mí”, informó.

Mimi Alvarado asegura que no ve auténtica a Milett Figueroa. LAM

Al parecer, el conflicto entre ellas tendría raíces que se remontan a un anterior altercado entre ambas durante el verano. Mimi recordó cómo Milett supuestamente le hizo “el verano imposible”, sugiriendo que su enemistad no es reciente. Este pasado tenso añadió más leña al fuego del intercambio verbal, donde Mimi declaró que no estaba dispuesta a seguir callando lo que siente: “Es muy fácil entrar, pero muy difícil es sostenerse. Entonces, no me busques la boca”, añadió Mimi, visiblemente emocionada.

En este ambiente de recriminaciones, Mimi también quiso dejar claro que su carrera no depende de Marcelo Tinelli, subrayando que ella ha trabajado independientemente y ha sostenido su carrera durante 18 años. Mimi argumentó que Milett Figueroa tiene poco tiempo en la industria y que debería evitar atacar a otros para mantenerse.

“Ya basta Milett porque yo solamente trabajé dos veces con Marcelo en 18 años. Las productoras que me contratan a mí no tienen nada que ver con Marcelo. Desde los realities a los cinco años que duré en Confrontados, así que no mezcles. Se nota que tienes poco tiempo en el business. Yo tengo 18 años bien vividos y no por Marcelo. Y estoy bien agradecida”, exclamó la pareja de Tirri.