Mamá de Milett Figueroa reacciona a la fuerte discusión entre su hija y la prima de Marcelo Tinelli

El video del enfrentamiento entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado. Cantando 2024

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, no ha pasado desapercibida en medio de la polémica discusión que surgió entre su hija y Mimi Alvarado, prima de Marcelo Tinelli, en el reality argentino ‘Cantando 2024′.

Siempre dispuesta a defender a su hija frente a los comentarios de la prensa tanto peruana como argentina, doña Martha no dudó en involucrarse cuando se desató un fuerte intercambio de palabras entre las dos mujeres, lo que ha generado gran revuelo tanto en redes sociales como en los programas de farándula.

El conflicto se originó durante una de las emisiones del ‘Cantando 2024′, donde Milett Figueroa, quien es jurado, no estuvo satisfecha con la actuación de Mimi Alvarado, participante del reality de canto. La incomodidad de la modelo peruana fue evidente, y lo que comenzó como una crítica terminó en un enfrentamiento verbal que escaló rápidamente.

La cuenta oficial de Instagram del programa compartió un extracto del tenso momento, en el que se muestra a Milett expresando su desacuerdo con la presentación de Mimi, novia de ‘El Tirri’, primo de Tinelli. En el video, se puede ver cómo el ambiente en el set se calienta rápidamente, generando una oleada de comentarios por parte de los espectadores, quienes se posicionaron a favor o en contra de cada una de las participantes. Sin embargo, entre todas las reacciones, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Martha Valcárcel.

El mensaje de doña Martha surgió a raíz de un comentario de una usuaria en la publicación, quien insinuó que Mimi Alvarado estaba celosa de Milett debido a su relación con Marcelo Tinelli.

La cibernauta comentó. “A Mimi le molesta no haber podido seducir ella a Marcelo y que Milett se lo ganara”, lo cual hacía referencia a un posible coqueteo entre Mimi y Tinelli. Lejos de ignorar el comentario, doña Martha Valcárcel respondió con un tono ligero pero afirmativo: “Exacto jajaja”.

Esta respuesta encendió aún más la polémica, ya que parecía insinuar que Alvarado, pareja de ‘El Tirri’, podría estar celosa de la buena relación entre Milett y Tinelli, quien es uno de los personajes más influyentes de la televisión argentina.

Mamá de Milett Figueroa reacciona al conflicto entre su hija y la prima de Marcelo Tinelli. Instagram: Cantando 2024

La tensa discusión entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado

Todo sucedió, luego de la presentación de Mimi Alvarado en el reality ‘Cantando 2024′. Cuando llegó el turno de calificar de Milett Figueroa, Mimi Alvarado le recordó una fallida presentación pasada de Milett en un concurso de belleza, señalando que a cualquiera le puede pasar un error escénico, como a ella en ese momento.

Sumado a ello, la influencer dominicana cuestionó su rol de jurado diciendo: “No me tienes que pisar ni criticar por ser jurado. Tú también cometiste errores”. A esto, Milett respondió con seriedad: “Cuando seas jurado, podrás calificar. Aprende a aceptar los puntajes”, terminando con: “Ahí está mi puntaje, no hablo más contigo”.

El conflicto escaló cuando los demás jurados no apoyaron a Mimi, indicando que su performance había sido una de las peores. Alvarado intentó justificar su enojo diciendo que tenía un vínculo personal con Milett, lo que provocó la furia de Figueroa, quien le respondió: “¿Qué te duele, Mimi? Siempre hablas de mí. Si no pierdes la oportunidad de hablar de mí. Me sorprende que digas que te duele algo si no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar las críticas. Así no se puede hablar, qué agotador, que se tome un té de tilo”.

El enfrentamiento se intensificó cuando Mimi advirtió que no estaba dispuesta a dejar que Milett le “hiciera la vida imposible” como lo habría hecho durante las grabaciones del reality ‘Los Tinelli’ en Punta del Este. “Ya me la hiciste imposible en el verano, no me hagas imposible aquí. Ya basta. Que no me busque porque me encuentra”, dijo. “No me arrepiento de nada de lo que dije, no me retracto”, terminó.

Milett Figueroa y Mimi Alvarado se enfrentan en vivo en Cantando 2024.