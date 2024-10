El video de la escandalosa pelea entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado: “El único logro que tiene es conocer a Marcelo Tinelli”

El video del enfrentamiento entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado. Cantando 2024

Finalmente se emitió el 11 de octubre la edición de Cantando 2024 que tanto causó polémica, donde se ve el enfrentamiento entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa, ambas parejas de los primos El Tirri y Marcelo Tinelli, respectivamente. Como se recuerda, el primero que habló sobre la tensa situación que se vivió en las grabaciones del programa fue Ángel de Brito, quien lo definió como un auténtico ‘quilombo familiar’.

Todo empezó cuando Mimi Alvarado realizó su performance, la cual no convenció a ninguno del jurado. En el momento en que Milett Figueroa hizo su devolución, señalando que estaba decepcionada, la novia de El Tirri desató toda su artillería, reprochando las palabras de la peruana y recordándole una bochornosa presentación que tuvo hace muchos años cuando cantó ‘Candela’, video que se llegó a ser viral en las redes sociales.

“No me gustó, estoy decepcionada. Lamentablemente, no se logró esta noche”, fueron las duras palabras de Milett Figueroa hacia Mimi Alvarado y su compañero.

Alvarado, quien ya se había mostrado bastante incómoda e intolerante cuando pisó el set de Cantando 2024, no dudó en intervenir para defender su performance. “Me permites darte el veredicto y después me respondes”, le refutó Milett. “Te voy a responder muy bien, muchos tenemos que aprender acá”, respondió Mimi.

“No me gustó, no se sintieron las ganas. Todo muy forzado, no se entendió. No hay dicción, no me gustó, pero de verdad no me gustó esta vez”, indicó Milett Figueroa ante la mirada furiosa de Mimi, quien al escucharla señaló que tampoco le gustó que la peruana apareciera en sus ensayos.

Milett Figueroa y Mimi Alvarado se enfrentan en vivo en Cantando 2024.

Después que la pareja de Marcelo Tinelli le puso cero por su presentación, Mimi no dudó en recordarle una puesta en escena que tuvo en el pasado, resaltando que eso le pasa a cualquiera y esta vez le pasó a ella en el Cantando 2024.

“Yo vi un video de Milett que cantó ‘Soy una yayaya’. Hizo un disparate. Yo sé que tú cantas muy lindo, porque hemos vivido momentos y me encanta cómo cantas. Ahí te falló lo escénico”, dijo Mimi, para luego cuestionar a Milett su labor de jurado: “Porque tú seas jurado, no me tienes que estar pisando ni diciendo....Tú hiciste un desastre en el coso viral tuyo. A cualquier persona le puede fallar”.

“Cuando tengas la oportunidad de ser jurado vas a poder calificar. Tienes que aprender a aceptar los puntajes”, respondió Milett bastante serie, tratando de calmar a la novia de El Tirri. Al no lograrlo, respondió: “Bueno, ahí esta mi puntaje Mimi, no hablo más contigo. No se te entiende lo que hablas”.

Milett Figueroa responde furiosa a Mimi

En esta ocasión, Milett Figueroa no remó sola para defenderse, los demás miembros del jurado no le dieron la razón a Mimi Alvarado, indicando que sus argumentos no tenías validez y que su performance había sido una de las peores. Incluso, el conductor le resaltó que estaba siendo más severa con la intervención de la modelo peruana y no con los demás miembros calificadores.

Milett Figueroa furiosa en Cantando 2024.

Ante ello, Mimi señaló que era un tema más sensible, pues había compartido con Milett en otra situación. Estas palabras lograron la furia de Figueroa, quien le preguntó: “¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad de hablar de mí. Me sorprende que digas que te duele algo si no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar las críticas. Así no se puede hablar, qué agotador, que se tome un té de tilo”, dijo muy enojada, más aún cuando indicaron que eran familia. “Por favor”, señaló, con un gesto de rechazo.

La novia de El Tirri no dejó de cuestionar a Milett, dejando en claro que estaba muy segura de sus palabras. “Ya me la hiciste imposible en el verano, no me hagas imposible aquí. Ya basta. Que no me busque porque me encuentra”, dijo. “No me arrepiento de nada de lo que dije, no me retracto”, acotó.

“Su logro es conocer a Marcelo Tinelli”

Cuando se pensó que todo había quedado ahí, Mimi regresó nuevamente con los ataques y le recordó a Milett Figueroa que conoce a Marcelo Tinelli hace 18 años, a diferencia de ella. Una afirmación que la modelo peruana no toleró: “Parece que es el único logro que tiene, conocer a Marcelo. Trabaja por ti”.

“Ahí te equivocaste, yo solo trabajé dos veces con Marcelo, en 18 años que tengo aquí. Las productoras que me contratan no tienen nada que ver con Marcelo. No mezcles, se nota que tienes poco tiempo en Argentina, no me busques la boca porque lo que no hice en el verano lo puedo hacer ahora. Me callé mucho en el verano, lloré un montó también, no me busques”, respondió Mimi bastante alterada.

Cabe señalar que el enfrentamiento duró varios minutos y tuvo que pasar a edición, según comentó el periodista argentino Agus Rey en conversación con Magaly TV La Firme. Entre las frases que se pudieron escuchar según el comunicador argentino fueron: “Voy a contar lo que hiciste en el verano...”, “Cantás hasta el cu...”, “Tu único hit es Marcelo”, “Lo que no pude hacer en el verano, lo haré ahora”, de las cuales algunas no salieron en la emisión.