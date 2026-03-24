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Rodina Moscú golea con Yordy Reyna en la cancha y acaricia el pase directo a la Primera División de Rusia

El delantero peruano fue titular durante 80 minutos en la victoria de Rodina Moscú 5-2 ante FK Chayka, resultado que posiciona al club en el segundo lugar y lo acerca al ascenso directo en el fútbol ruso

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El delantero peruano fue titular
El delantero peruano fue titular y protagonista en el ataque de Rodina Moscú, que superó a FK Chayka y sumó tres puntos vitales, posicionándose como escolta en la lucha por subir a la élite del fútbol ruso (Instagram / Rodina Moscow)

La lucha por el ascenso en el fútbol ruso ha encontrado a Yordy Reyna en un papel protagónico. El atacante peruano participó como titular y cumplió una destacada labor ofensiva en el triunfo 5-2 de Rodina Moscú sobre FK Chayka, correspondiente a la vigésima quinta jornada de la Segunda División de Rusia.

Gracias a este resultado, el equipo de la capital sumó 46 puntos y se posicionó como escolta en la tabla, superando por un punto a su perseguidor directo, FC Ural. La victoria refuerza las opciones de ascenso directo de Rodina, ya que el formato del torneo otorga ese privilegio únicamente a los dos primeros lugares al cierre de la temporada.

Reyna impulsa la ofensiva en una jornada decisiva

Yordy Reyna asumió un rol
Yordy Reyna asumió un rol protagónico desde el inicio en una fecha clave, participando activamente en el ataque de Rodina Moscú en un duelo que exigía eficacia para sostener su lucha por el ascenso. (Instagram / Rodina Moscow)

El protagonismo de Yordy Reyna quedó evidenciado desde el inicio del encuentro, donde el técnico le confió un puesto en el once inicial durante una jornada clave para las aspiraciones de Rodina Moscú. El partido arrancó con una rápida ventaja visitante, cortesía de Artem Sokolov a los 7 minutos.

Sin embargo, la reacción local fue inmediata: Andrey Egorychev igualó el marcador a los 17 minutos y, poco después, Ivan Timoshenko revirtió la situación con el 2-1 para FK Chayka.

La respuesta de Rodina no se hizo esperar. Magomedkhabib Abdusalamov amplió la diferencia a los 30 minutos, mientras que Artem Maksimenko anotó el 4-1 justo antes del descanso, dando solidez al rendimiento del equipo moscovita en el primer tiempo. Yordy Reyna se mantuvo activo en las acciones ofensivas, aportando movilidad y presión sobre la defensa rival.

Rodina Moscú afianza su posición en la tabla

El triunfo permitió a Rodina
El triunfo permitió a Rodina Moscú posicionarse como escolta, fortaleciendo su presencia en los puestos de ascenso y generando presión sobre sus principales competidores. (Instagram / Rodina Moscow)

Durante el complemento, el entrenador de Rodina realizó variantes estratégicas para proteger la ventaja obtenida, optando por sustituir a Yordy Reyna a los 80 minutos por Arthur Gharibyan. En el tramo final, Kerfala Cissoko marcó el quinto tanto a los 82 minutos, redondeando una actuación colectiva contundente. La última anotación del encuentro fue obra de Stanislav Biblik para FK Chayka, que dejó el marcador en 5-2.

Este resultado permitió que Rodina Moscú llegara a 46 unidades, ubicándose en la segunda posición y desplazando a FC Ural al tercer lugar. Como se sabe, el sistema de competencia de la Segunda División de Rusia otorga ascenso directo a los dos primeros equipos, mientras que el tercero y cuarto deben disputar una repesca para definir su destino en la próxima temporada. Este puede ser la primera o la permanencia una temporada más en el fútbol de la segunda del gigante europeo.

Próximo desafío ante un rival directo

El siguiente partido ante FC
El siguiente partido ante FC Ural se perfila como decisivo, ya que enfrentará a dos equipos que luchan directamente por el ascenso en una jornada que podría definir posiciones clave. (Instagram / Rodina Moscow)

La siguiente jornada del campeonato será determinante para las aspiraciones de ascenso de Rodina Moscú. El conjunto dirigido por el entrenador Sergey Chikishev recibirá a FC Ural, que ocupa el tercer puesto en la clasificación y busca arrebatar el cupo directo a la máxima categoría.

El partido reviste especial importancia, ya que una victoria permitiría a Rodina Moscú ampliar su ventaja y afianzarse en la zona de ascenso directo.

Con una campaña consistente y la presencia de Yordy Reyna como referente en el ataque, Rodina Moscú afronta el reto de asegurar su regreso a la élite del fútbol ruso. La definición de la temporada mantiene la expectativa tanto para el club como para el delantero peruano, que busca dejar huella en el balompié europeo.

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