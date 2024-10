Prima de Marcelo Tinelli acusa de ‘santera’ a madre de Milett Figueroa y asegura que modelo la hizo llorar: “No es genuina”

Mimi Alvarado asegura que no ve auténtica a Milett Figueroa. LAM

Después de haber protagonizado un enfrentamiento con Milett Figueroa, Mimi Alvarado apareció en el programa LAM para contar su verdad. La novia de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, indicó que tuvo razones para reaccionar a la defensiva ante la baja calificación de la artista peruana.

En principio, señaló que no le pareció que Milett Figueroa asistiera a sus ensayos, pues ningún jurado hace eso. Asimismo, dejó en claro que duda mucho de la peruana, pues a su parecer no es buena persona. Mimi Alvarado recordó que le hizo llorar el verano que estuvo con El Tirri en la casa de Marcelo Tinelli, en Punta del Este.

El video del enfrentamiento entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado. Cantando 2024

Recordemos que esa fricción que vivieron Milett y Mimi fue de público conocimiento, sin embargo, la peruana negó lo sucedido. Por su parte, Alvarado ha evitado dar detalles al respecto, pues no sabe si Marcelo Tinelli decidirá contarlo a través del reality que está a puertas de estrenarse.

En medio de estas acusaciones, la novia de El Tirri sorprendió al mencionar a la madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, señalando que hacía “santería” y le habría hecho “macumba”. “Ella (Milett) me espió (en los ensayos). Le dije que no podía estar”, indicó Mimi Alvarado, dejando ver su molestia.

“La mamá me dijeron que hacía cosas raras, que era santera. Me hizo macumba”, fueron las palabras de la novia de El Tirri, las cuales Ángel de Brito y sus panelistas no tomaron con seriedad.

Prima de Marcelo Tinelli asegura que Milett Figueroa no es genuina.

Mimi Alvarado habla de pelea con Milett Figueroa en Punta del Este

Al ser cuestionada una vez más por lo dicho, Mimi cambió el tema resaltando que en un momento llegó a tener una buena relación con Milett Figueroa, sin embargo, de un momento a otro todo cambió. Pese a que sabe las razones, se reafirmó en no querer decirlo.

“Yo tenía un buen vínculo con ella, pasó algo en el verano que no lo voy a espolear. No lo voy a contar porque no sé si es parte del reality, no sé si se va a editar o va a salir”, indicó Mimi, señalando que lo que pasó fue “tremendo”, donde Mieltt supuestamente se hizo la víctima.

Estas palabras fueron respaldadas por Ángel de Brito, conductor de LAM, quien señaló que sabe de muy buena fuente que la pelea fue cierta, y que Figueroa “agrandó la situación”, haciendo quedar mal a Mimi.

“Lloró como si le hubiera matado a su hermano”, añadió Alvarado, quien repitió lo que le dijo a Milett en ‘Cantando 2024′ en medio de su enfrentamiento.

Milett Figueroa y Mimi Alvarado se enfrentan en vivo en Cantando 2024.

“Me arruinó el verano porque en mes y medio que duramos, yo también la pasé mal. Marcelo y yo hablamos, le dije ‘me voy’. No me fui porque me pidió que no”, dijo la dominicana muy ofuscada, indicando que fue a Punta del Este con la mejor de las intenciones, pero no la pasó nada bien.

“No la veo auténtica”

“A esta muchacha yo no termino de sacarle la ficha. No la veo autentica, veo que finge un montón, odio que me haga quedar mal, como que soy una mala persona. No la veo genuina con lo que hace, no sé quien es todavía, y mira que conviví”, indicó en la entrevista. “Yo le prestaba cosas, la peinaba y luego me hizo una jugada horrenda, no lo puedo decir porque es parte del reality”, acotó.

Según Mimi, quiso dejar todo atrás, pero el hecho que Milett la vigile en los ensayos y le haya puesto un mal puntaje hace que sospeche de sus verdaderas intenciones hacia ella.

Milett Figueroa le puso cero a Mimi Alvarado en Cantando 2024.