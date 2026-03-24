Sekou Gassama: lo que se sabe sobre si estará listo o no para el clásico entre Universitario vs Alianza Lima en el Monumental

El delantero senegalés de Universitario de Deportes continúa bajo observación médica por una distensión muscular, y su cuerpo técnico evalúa si podrá llegar recuperado para enfrentar a Alianza Lima, en el esperado duelo del 4 de abril (Facebook / Universitario)

Universitario de Deportes enfrenta una etapa crucial en el Torneo Apertura 2026 con la atención puesta en la situación de Sekou Gassama, delantero senegalés que llegó como refuerzo principal para la ofensiva.

Hasta el momento, Gassama solo ha sumado 30 minutos de juego y permanece bajo evaluación médica por una distensión muscular en el aductor derecho. La expectativa crece ante la proximidad del clásico frente a Alianza Lima, donde su posible presencia podría influir en la lucha por los primeros puestos.

Mientras tanto, la dirigencia y el comando técnico insisten en que el atacante continúa siendo parte del proyecto y esperan contar con él entre los convocados.

Estado físico de Sekou Gassama y expectativas para el clásico

La condición física de Gassama mantiene en suspenso a Universitario, que aguarda su evolución para definir si podrá contar con él en un clásico decisivo. (@diego_mendo04)

El delantero africano, de 30 años, se integró al plantel de Universitario tras el inicio de la pretemporada, lo que retrasó su adaptación al ritmo del fútbol local. Según el director deportivo Álvaro Barco, el futbolista sufrió una distensión muscular en marzo, complicando su disponibilidad para el partido ante Alianza Lima. “Simplemente es recuperarlo físicamente y estamos ilusionados. Ojalá que pueda llegar al clásico, es un tema físico”, detalló Barco en declaraciones recogidas por el medio peruano Líbero.

La directiva considera que la inclusión de Gassama en la lista de citados para este compromiso es una posibilidad concreta, aunque su presencia desde el inicio dependerá de la evolución de su lesión.

El clásico, que se disputará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate, representa una oportunidad crítica para Universitario, que busca recortar distancia en la tabla de posiciones. La programación del partido tras la pausa por fecha FIFA —en la que la selección peruana enfrentará a Senegal y Honduras— otorga un margen adicional para que Gassama complete su recuperación física y se ponga a disposición del comando técnico.

Perspectiva del cuerpo técnico y adaptación al equipo

Rabanal pone énfasis en el proceso de Gassama, destacando que su rendimiento dependerá tanto de su recuperación como de su adaptación al equipo. (@diego_mendo04)

Desde el entorno técnico, la recuperación y el proceso de adaptación de Gassama se mantienen como prioridades. El entrenador Javier Rabanal reconoció en diálogo con Fútbol en América que el equipo ha mostrado solidez defensiva, pero enfrenta dificultades en la definición. “Es verdad que nos está costando el gol, pero creo que las situaciones se generan. El equipo está sólido defensivamente y eso es importante”, sostuvo Rabanal.

Respecto al delantero senegalés, el director técnico subrayó que el proceso de adaptación es clave: “Sobre Gassama, hay que ser claros: él sigue siendo parte del proyecto. No es fácil llegar a un fútbol con geografía tan distinta”, afirmó en una entrevista con América TV.

Rabanal señaló además que la falta de minutos del atacante responde tanto a su condición física como a la necesidad de aclimatarse al estilo de juego local, pero reiteró que el comando técnico confía en su capacidad para aportar goles en los próximos partidos.

La apuesta por Gassama

La dirigencia respalda a Gassama como apuesta ofensiva, en un contexto donde su regreso podría ser determinante para el equipo en el torneo. (Facebook / Liga 1)

La llegada de Sekou Gassama generó altas expectativas en la hinchada y en la directiva, que lo consideran una de las apuestas ofensivas más importantes de la temporada. La situación actual, marcada por su escasa participación y los problemas físicos, ha sido motivo de debate y especulación en el entorno de Universitario.

No obstante, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico han descartado cualquier intención de rescindir el vínculo con el jugador. “Todos los demás jugadores están aptos y esta es una gran oportunidad para revertir la posición en la tabla”, enfatizó Barco.

En este escenario, la recuperación de Gassama y su posible inclusión en el clásico ante Alianza Lima son seguidas de cerca por los aficionados, que ven en su regreso una oportunidad para relanzar las aspiraciones de Universitario en el Torneo Apertura. El compromiso, correspondiente a la novena jornada, será transmitido por L1 MAX y podría marcar un punto de inflexión en la campaña del club.