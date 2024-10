Magaly Medina se pronuncia ante las revelaciones de Laura Bozzo y Peluchín: “Horroriza tanta estupidez”

Laura Bozzo reveló que conoció esta información, que se la dio su expareja Cristian Zuárez. Además, afirmó que no le parece nada de malo | Willax

Este viernes 11 de octubre, Laura Bozzo reapareció en la televisión peruana como invitada de Rodrigo González y sorprendió con una revelación sobre Magaly Medina y una cercana relación con Andrés Hurtado, pese a que la conductora lo ha negado.

Laura Bozzo mencionaba que tenía mucho cariño por Andrés Hurtado, pero marcó distancia de que él le haya podido hacer algún favor o si quiere darle regalos, como se ha especulado lo ha hecho con más gente. Sin embargo, en medio de la charla, la ‘Señorita Laura’, sorprendió al contar una infidencia.

La presentadora de televisión afirmó que el vuelo de Magaly Medina y Alfredo Zambrano a los Premios Martín Fierro en Miami fueron costeados por Andrés Hurtado. Como se recuerda, ‘Chibolín’ también había sido nominado.

“Con Cristian hablo permanentemente y me comentó, estábamos hablando del caso de Andrés. Me dijo que le parecía raro que Magaly hablara mal porque Magaly había ido con él (Andrés Hurtado) a los premios”, confesó en un inicio.

Andrés Hurtado pagó los pasajes de Magaly Medina y su esposo a los premios Martín Fierro, afirma Laura Bozzo.

Seguido, destacó que los premios no se encargan de la movilidad de los personajes, por lo que Hurtaod habría sido el encargado de este proceso. “Los premios no pagan pasajes, pero la agencia o Andrés le pago el pasaje a ella y a su marido. Andrés le pagó a ella y a su marido, eso es lo que me dijo (Cristian) Eso es textual lo que pasó. No le veo nada de malo”, agregó.

Pese a ello, estas palabras no habrían sido bien recibidas por Medina, quien siempre dejó en claro que todo lo que tiene ha sido gracias a su esfuerzo y siempre deslindó haber recibido algún favor de Hurtado. Por eso, horas más tarde, a través de sus redes sociales, Magaly compartió un mensaje que parece una indirecta a este tema.

“A veces no es que nos moleste particularmente lo que dijo alguien, sino que nos horroriza que tanta estupidez sea posible”, menciona la frase que compartió junto al tema ‘Me va, me va’ de Julio Iglesias.

Magaly Medina lanza publicación tras revelaciones de Laura Bozzo y Rodrigo González.

Iván Paredes no defenderá más a Magaly Medina

El conductor de televisión Rodrigo González sorprendió a la audiencia de su programa al compartir una noticia que lo ha hecho sentir más libre. Durante una emisión reciente, el compañero de Gigi Mitre reveló que su abogado, Iván Paredes, tomó la decisión de dejar de representar legalmente a Magaly Medina. González destacó que esta noticia le brindaba una sensación de alivio, ya que, según sus palabras, no le gusta estar vinculado de ninguna forma con Medina, sobre todo en temas de defensa legal.

“Me siento más libre”, expresó González, al referirse a su relación con Paredes. “Si he tenido que opinar o evidenciar algo, lo seguiremos haciendo, pero no me gusta tener ningún vínculo, mucho menos en la defensa y todo lo que estoy viendo”, añadió, dejando en claro que valora la independencia que esta decisión le otorga.

El presentador de televisión afirmó que ya ‘nada lo une’ a su examiga, por lo que se sentía mucho más tranquilo. Iván Paredes le pidió hacer pública la noticia | Willax

Rodrigo González explicó que Iván Paredes ha sido su abogado por más de 12 años, desde su etapa en el canal Latina, y destacó la exitosa defensa que ha llevado a cabo en los diversos casos legales que ha enfrentado a lo largo de su carrera. “Mi abogado, el doctor Iván Paredes, ha tomado una decisión personal y profesional que yo valoro y celebro”, afirmó el presentador, refiriéndose a la desvinculación de Paredes con Magaly Medina.

Finalmente, González confirmó que desde el 11 de octubre, el abogado Iván Paredes ya no formará parte del equipo legal de Medina. Además, señaló que el propio abogado le solicitó que comunicara públicamente esta decisión. “Cumplo con comunicar esto, que el propio doctor Iván Paredes me ha pedido que lo haga público”, concluyó.

Esta noticia se da en medio de especulaciones sobre un posible vínculo entre Magaly Medina y el presentador Andrés Hurtado, quien actualmente es investigado por lavado de activos y tráfico de influencias.