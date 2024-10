Los Olivos: transportistas obligan a pasajeros a bajarse de buses y situación genera enfrenamientos con los policías

Enfrentamiento de transportistas y comerciantes con policías en Los Olivos | Canal N

Un grupo de transportistas en la zona de Los Olivos bloquearon este viernes bloquearon importantes arterias como las avenidas Antúnez de Mayolo, Izaguirre y áreas cercanas a la Panamericana Norte para detener el paso de buses y obligar a los pasajeros a descender.

Según reportes de Canal N, los protestantes pararon unidades de empresas como Nuevo Perú y Vipusa. “Estamos hartos de que nadie nos escuche”, expresaron los manifestantes, quienes exigieron una respuesta inmediata a sus reclamos.

Los transportistas señalaron que la situación ha alcanzado un punto crítico, puesto que las extorsiones y la falta de soluciones han convertido su trabajo en una tarea peligrosa. Ellos claman por mayor protección y medidas efectivas.

El desorden en la zona duró varias horas, hasta que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de las Fuerzas Armadas intervinieron para dispersar a los manifestantes y restablecer el tránsito. Sin embargo, su presencia provocó tensiones entre las autoridades y los transportistas.

Tensa situación en Los Olivos tras enfrentamiento entre policías y transportistas | Canal N

“Acá sí hay policías, pero ¿dónde están cuando hay extorsionadores?”, gritaban algunos de los manifestantes, lo que generó enfrentamientos menores con los efectivos de seguridad.

De la misma forma, los transportistas y comerciantes de la zona de Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos reclamaban que los integrantes de la PNP eran quienes los dispersaban con excesiva fuerza.

“Ellos nos empujan. Nosotros estamos acá de forma pacífica. No estamos tirando piedra y no tenemos palos. No somos delincuentes, somos trabajadores”, expresó una señora protestante ante las cámaras del citado medio de comunicación

Por su parte, un chofer de la empresa La Nueva Estrella o más conocida como “Anconero” expresó que extorsionadores le exigen 1.300 soles mensuales. “Me han puesto pistola en la cabeza y me piden dinero. Hace más de una semana que no salgo a trabajar por temor a que me pase algo”, mencionó.

El transportista denunció que sufre de extorsión - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Dirigentes de transporte advierten medidas radicales

Un grupo de transportistas que se unió al paro el 10 de octubre se presentó en el Congreso de la República para ofrecer una conferencia de prensa junto a varios parlamentarios de distintas bancadas. Durante este encuentro, Miguel Ángel Palomino Pedraza, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, lanzó fuertes críticas a los congresistas, exigiéndoles que cumplan con sus responsabilidades.

“Estas normas, desde que asumió la presidenta Dina (Boluarte), las leyes que ustedes han acatado, simplemente han sido leyes para blindarse. ¿Ustedes van a hacer leyes a favor del pueblo, o en favor de ustedes y de las transnacionales? ¿Qué les pasa señores congresistas? ¿Quién las paga a ustedes? ¿Les pagan otros países? Nosotros pagamos nuestros impuestos y, por lo tanto, nosotros dinamizamos la economía del país”, reclamó el dirigente al grupo de congresistas que acudió a la reunión.

También instó a los legisladores a actuar de inmediato para frenar las extorsiones que los transportistas están enfrentando. Advirtió que, de no tomarse acciones prontas, se verán forzados a tomar medidas extremas, como iniciar una huelga de hambre, hasta que se logre una solución al problema.

“No nos maten. Nosotros tenemos que trabajar en libertad, en tranquilidad. Queremos soluciones concretas. Ustedes son quienes legislan las leyes. El pueblo ha parado. Hemos parado el día 26 (de septiembre) hoy (10 de octubre) iniciamos un paro de 72 horas; si no sacamos hoy un acuerdo concreto, haremos una huelga de hambre los que somos de la comisión, hasta que ustedes resuelvan ese problema”, advirtió el presidente de la Asociación Nacional de Conductores.