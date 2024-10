Congreso presenta moción de censura contra ministro de Economía por falta de liderazgo, Petroperú y más

José Arista, ministro de Economía afrontará moción de censura por el Congreso. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MEF/Congreso

El Congreso buscará la destitución del ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Dado que el parlamentario Diego Bazán de Renovación Popular, señaló en su cuenta de Twitter anunció que logró recoger treintas firmas de otros congresistas para aprobar la moción de censura contra el titular del MEF. Las principales razones serían su “falta de liderazgo” e “incompetencia” en algunos temas vitales para el país. Pero también Petroperú.

“Petroperú recibió US$ 1.500 millones y hasta hoy no tiene directorio. Mi bancada propuso censurar MEF y logramos treinta firmas. Hoy, al haberse presentado una Moción, lo democrático es plegarse a ella y evitar que dinero de peruanos se siga desperdiciando. El ministro debe dejar el cargo”, anunció Bazán en su cuenta en la red social Twitter.

El ministro lleva ocho meses en el cargo, desde el 13 de febrero de 2024 cuando entro en reemplazo del exministro Alex Contreras Miranda, y es el segundo titular de la cartera de Economía del gobierno de Dina Boluarte.

Petroperú aún no tiene definido su nuevo directorio. - Crédito Andina

Moción de censura contra José Arista

Tal como el artículo 132 de la Constitución Política del Perú dispone, la responasbilidad política de los ministros se hace efectiva mediante el voto de censura. Así, el reglamento del Congreso detalla que la moción de censura puede plantearse luego de la interpelación o de la concurrencia de los ministros para informar. Así, en el documento de censura a Arista, se detalla que este fue al Congreso el paasdo 14 de junio a responder sobre diversos temas, entre los cuales estaba la situación financiera de Petroperú. Dado que Bazán consideró ( y treinta congresistas han firmado el documento donde se detalla esto ) hubo falta de transparencia con respecto a la situación financiera de Petroperú.

Sin embargo, la moción de censura incluye más que eso, dado que concluye que el ministro no tiene liderazgo, y además presentar “incompetencia” al tratar diversos temas importantes.

“Queda demostrado que la falta de liderazgo para reducir la pobreza, impulsar mejoras en la economía y además de la incompetencia para asumir un rol trascendental sobre la paralización de obras en los diferentes gobiernos regionales y locales, la vulneración a los derechos laborales de los trabajadores estatales, el cambio de grupo ocupacional y línea de carrera en el sector salud, constityuyen elementos determinantes para movitar la presente interpelación. (...) Por lo cual se acuerda censurar al ministro de Economía y Finanzas José Berley Arista Arbildo”, detalla el documento.

Gustavo Adrianzén, titular de la PCM, reconoció que se están demorando con el nombramiento del nuevo directorio de Petroperú. - Crédito PCM

PCM rechaza censura

Cuando se conoció que la censura al titular del MEF estaba por concretarse, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó la medida que se anunciaba contra el José Arista, la cual era motivada por la situación de Petroperú. Así, Adrianzén aseguró que no existe una razón válida que justifique esta acción tomada por el Congreso.

“Nosotros somos absolutamente respetuosos de las prácticas parlamentaras y cuando no las compartimos. Sin embargo, en un tema como este, el que habla no considera que sea una razón que justifique llevar a la censura al ministro de Economía ni a ningún otro del Gabinete por el tema de Petroperú. Estamos haciendo unas operaciones de naturaleza financiera y gobernanza para mejorar la calamitosa situación en la que encontramos Petroperú”, expresó

Como se recuerda, el titular de la PCM también se había disculpado por la demora en el la definición del nuevo directorio de la empresa estatal petrolera. “No sé cómo disculparme. Yo había asegurado que este directorio estaría constituido y no lo hemos logrado hasta hoy. No por falta de voluntad, sino porque no encontramos consenso entre los candidatos para ocupar el puesto”, acotó en diálogo con RPP.