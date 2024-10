Magaly Medina desmiente a Jessica Newton y muestras todos sus vínculos con Andrés Hurtado: “El beso de judas”

Magaly Medina desmiente a Jessica Newton y muestras todos sus vínculos con Andrés Hurtado. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la más reciente emisión de Magaly TV La Firme este 9 de octubre, Magaly Medina se refirió a las declaraciones de Jessica Newton sobre su relación amical con Andrés Hurtado. La conductora de televisión y exorganizadora de certámenes de belleza habría negado cualquier vínculo cercano con Hurtado, a pesar de numerosas apariciones públicas y colaboraciones entre ambos.

Ante esto, Magaly presentó imágenes y videos para refutar las declaraciones de Newton, recordando momentos en los que ambos colaboraron. A pesar de que actualmente el exhumorista se encuentra en prisión preventiva por 18 meses mientras se le investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico, cohecho y tráfico de influencias.

El informe que preparó se muestra a la exreina de belleza junto al cómico en su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, su apoyo en la elección de sus misses y hasta su participación en el programa de Beto Ortiz. En el clip se escucha decir: “Parece que tanto tinta le borró la memoria a Jessica Newton”, haciendo alusión a la portada que la revista Cosas le había dedicado a Yosetty Hurtado, hija de Andrés Hurtado, y en la que supuestamente Newton habría estado involucrada como promotora.

Durante la nota preparada por Magaly, se mostró que Newton fue acompañada por Andrés Hurtado al programa desaparecido El Valor de la Verdad, lo que reforzaría la idea de que ambos mantenían una amistad cercana en el pasado. “Cuando uno va a El Valor de la Verdad, ¿a quién llevas? ¿A tus mejores amigos o a tu familia? Jessica llevó a Andrés Hurtado”, comentó Magaly, subrayando la importancia del vínculo en ese momento.

Medina continuó mostrando evidencias de la cercanía que ambos compartían, incluyendo la colaboración en el certamen Miss Perú 2019, donde Jessica agradeció públicamente a Hurtado por su apoyo en la organización del evento: “Gracias por creer en mí”, declaró en aquel entonces.

El programa de Magaly también recordó otros momentos de camaradería entre ambos, como cuando Jessica Newton participó en el programa de Andrés Hurtado junto a algunas de las candidatas a Miss Perú. En ese contexto, ambos intercambiaron agradecimientos mutuos, con Newton expresando: “Siempre unidos podemos hacer más”, mientras que Hurtado respondía con palabras de admiración hacia su supuesta amiga.

Además, según el informe de Medina, Jessica Newton había ido innumerables veces al programa de Andrés y ha participado en notas para el mismo. “Mi querido Andrés, un beso en el corazón. No es la primera vez que trabajamos juntos, pero saber que siempre unidos se puede hacer más”, se le escucha decir en una de las notas del recuerdo. Para añadir más, en junio de 2023, Jessica Newton bromeó con Chibolín sobre sus hijas.

En ese momento, el ahora encarcelado conductor comentó que le gustaría que sus hijas, Génesis y Josetty, participaran en el Miss Perú, aunque admitió en tono de broma que “le salieron feitas”. Newton, respondiendo con humor, dijo: “Le voy a pasar el video a tus hijas”, lo que indirectamente demostraba que sí tenía comunicación con ellas.

Magaly concluyó su exposición señalando que, a pesar de las recientes declaraciones de Jessica Newton, los vínculos entre ella y Andrés Hurtado fueron evidentes durante varios años, y sugirió que tal relación no puede ser simplemente olvidada. “Se daba besitos, abracitos, imagínense que hasta llevó a Andrés Hurtado al Valor de la Verdad”.

¿Qué dijo Jessica Newton?

Hace poco, Jessica Newton intentó distanciarse de cualquier tipo de relación con Andrés Hurtado y su familia, afirmando: “No conozco a las hijas de Andrés. Nunca he hecho negocios con él, nunca he viajado con él y nunca he estado en un evento con él”.

A pesar de las claras evidencias presentadas por Magaly Medina sobre la relación entre Newton y Hurtado, la organizadora de certámenes ha tratado de desvincularse de esa amistad en la actualidad. ¿Lo seguirá haciendo después de ver esto?

