Greissy Ortega denuncia por hurto a dueño de casa que alquila por cambiarle la chapa: “Tengo 10 mil soles ahí”

Greissy Ortega denunció por hurto a su arrendatario.

Greissy Ortega se ha convertido en protagonista de un reciente escándalo luego de que fuera desalojada del lugar donde vivía junto a sus hijos y su actual pareja Randol Pastor. La colombiana migró a Estados Unidos junto a Ítalo Villaseca en busca de un mejor futuro, pero al poco tiempo volvió.

Fue así que, recientemente, confirmó su relación con el hermano de Alisson Pastor y esto le ha traído diversas críticas. Aunque estuvo un poco alejada de los escándalos, esta vez el duelo de la vivienda que alquila la expuso con el programa de Magaly Medina.

En un informe emitido el 8 de octubre, se vio como Maycol Cayllahua mostró chats entre él y Greissy, en los que le pedía reiteradamente que le deposite el dinero del alquiler y le resaltaba las peleas constantes que tenía con su pareja en la vivienda.

Greissy Ortega, Randol Pastor y sus hijos se quedan en la calle al ser desalojados por falta de pago. (Captura: Magaly TV La Firme)

Además, intentaron entrar a la vivienda para conocer la versión de la colombiana, pero ella se negó señalando que estaban invadiendo su privacidad. Incluso, llamó a la Policía para dejar constancia de este escándalo.

Horas más tarde, Greissy y su familia salieron de la vivienda, pero al volver se llevaron una sorpresa. La puerta por la que ingresan no se podía abrir debido a que el dueño había cambiado la chapa. Esto obligó a la joven y su familia a pasar la noche en un hospedaje.

Greissy Ortega da su versión

Este miércoles 9 de octubre, Greissy Ortega se presentó en el programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén y se refirió a lo que le pasó dos días antes. En su defensa, la colombiana mencionó que ella hizo el trato con la dueña de la casa, que es la pareja de Maycol. Aseguró que tenía que pagar 700 soles a fin de mes, pero Maycol le pedía el depósito de 1400 soles de un momento a otro.

“Yo soy amiga de la dueña de la casa, no del señor, él no pinta acá, vive en Puente Piedra. Ella ha hablado conmigo, llegamos a un acuerdo para que a fin de mes pueda pagar los 700 soles por el cuarto. El 31 le pago 700 y el chico llega y dice ‘tienes que adelantarme el mes y un mes más que tengo que pagar al banco. Yo le dije que no había hecho contrato con él, sino con su pareja”, comentó al inicio.

Contó que le habían avisado con poco tiempo de anticipación el hecho de que tuviera que pagar el doble de lo planeado. Mencionó que le molestó que sus hijos estuvieran expuestos a todo este problema, resaltando que nunca tuvo este tipo de conflictos. Acusó a los dueños de planificar este hecho.

“El viernes recién me avisa y me dice que tengo que pagar los 1400, si no me tenía que ir el lunes. Era un cuarto, tenía acceso a la cocina. Fue un contrato verbal porque soy amiga de ella, a él no lo conozco. No pueden venir a hacer todo esto delante de mis hijos, me sentí avergonzada, nunca he tenido problemas así de vivienda. Esto ya estaba planificado por ellos. Ya habíamos quedado con el policía que yo me iba a retirar ayer”, agregó la hermana de Milena Zárate.

Finalmente, Greissy Ortega sorprendió al revelar en ‘Todo se Filtra’ que tenía guardado unos ahorros de 10 mil soles en el cuarto donde vive. Mencionó que decidió denunciar al dueño porque al cambiarle la chapa podía quedarse con sus ahorros. Incluso, señaló que tiene documentos importantes que no le han permitido sacar.

“Fuimos a abrir la denuncia porque eso es hurto, porque tengo medicinas, soy una persona medicada, tengo documentos de mis hijos y tengo dinero, las denuncias del papá de mis hijos, documentos de mis exámenes psicológicos“, finalizó.