Más de 20 mil policías resguardarán las calles ante paro de transportistas, según el comandante de la PNP

Más de 20 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegarán a lo largo de la capital para resguardar a los ciudadanos, tras el anuncio del paro de transportistas y otros gremios, programado para este jueves 10 de octubre, según lo anunció este miércoles el Comandante General de la Policía Nacional, Víctor José Zanabria Angulo.

“Estamos instalando servicios en los puntos más neurálgicos con una capacidad de respuesta inmediata con camionetas y motocicletas para asistir a los transportistas”, detalló el mando policial al señalar que estos se establecerán en los puntos más neurálgicos de Lima para evitar desmanes, actos de violencia y apoyar a los ciudadanos que salgan a trabajar.

Durante una entrevista en Radio Nacional, Zanabria Angulo añadió que los agentes estarán acompañados por un total de 3 mil miembros de las Fuerzas Armadas FF.AA. “Hay más de 20 mil unidades de transporte público formal que desplazan a cerca de 2 millones de personas en horas de la mañana por eso es tan importante brindarles la seguridad pertinente”, indicó.

En esa línea, el Comandante General de la PNP informó que se están tomando medidas clave para garantizar el orden público y la seguridad de los transportistas que no acatarán esta medida. Además, expresó su apoyo a los gremios, quienes, en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter) acordaron no acatar el paro como forma de protesta. “Ellos han quedado en trabajar y están totalmente de acuerdo de que la forma de combatir la criminalidad no es haciendo un paro sino apoyando a las acciones del Mininter y la Policía”, señaló.

Gremios que no participarán

Ángel Mendoza, gerente de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, ha señalado que la convocatoria al paro en el sector transporte tiene un trasfondo diferente al que se presenta públicamente. Según declaraciones recogidas por TV Perú, Mendoza afirmó que los gremios de transporte formal no se sumarán a la paralización programada para el jueves 10 de octubre, ya que esta iniciativa es liderada por grupos que representan el transporte informal.

Este anuncio ha generado incertidumbre entre la población, especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de transporte público para desplazarse a sus lugares de trabajo.

Un grupo de ciudadanos pugna por subir a uno de los buses conocidos como 'El Chino', en la Panamericana Norte, en un día de paro de transportistas. (Andina)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha confirmado que servicios como el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores seguirán operando con normalidad durante el día del paro. Esta información busca tranquilizar a los usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias.

Por otro lado, varios gremios de transporte han decidido no participar en la movilización. Héctor Vargas, Víctor Marquina Mauri y Marlon Milla, líderes de diferentes asociaciones de transporte en Lima y Callao, han expresado su preocupación por la convocatoria.

En declaraciones a RPP Noticias, estos representantes coincidieron en que es necesario dar tiempo para que las soluciones acordadas con el gobierno se implementen efectivamente. Hasta el momento, cinco gremios han confirmado su ausencia en la protesta, considerando que la medida es prematura tras los recientes acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), también ha decidido no unirse a la movilización, según información de Infobae Perú. La decisión de estos gremios de no participar en el paro refleja un deseo de esperar a que las medidas gubernamentales tengan un impacto tangible en la reducción de la criminalidad, que fue el motivo inicial de la convocatoria.