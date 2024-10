Feriados de noviembre 2024: cuáles son los próximos días libres en Perú

Una oportunidad única para descansar y explorar: todo lo que necesitas saber sobre el próximo feriado largo en Perú. (Composición Infobae Perú)

Hace poco, los peruanos disfrutaron de un merecido descanso gracias al feriado largo en honor a Miguel Grau, el célebre héroe naval. Durante esos días, los parques y destinos favoritos del país se vieron llenos de familias y amigos que aprovecharon la ocasión para desconectar de la rutina y recargar energías. Pero ahora, la expectativa crece ya que se avecina otro feriado largo que promete ser igual de emocionante y nos invita a explorar nuevas posibilidades para disfrutar de un respiro extendido.

Con el espíritu aventurero latente y el deseo de aprovechar al máximo el próximo feriado, peruanos de todas partes del país están ansiosos por conocer las fechas exactas que les permitirán planificar escapadas inolvidables. Este nuevo descanso representa una oportunidad perfecta para descubrir rincones desconocidos, compartir momentos con seres queridos y, por supuesto, preparar escapadas que nos hagan olvidar, al menos por unos días, el ajetreo diario. ¿Te intriga saber cuándo será este próximo feriado largo? Mantente atento, pues las fechas reveladas podrían ser el inicio de una experiencia memorable.

¿Cuáles son las fechas del próximo feriado largo en Perú?

El próximo feriado largo en Perú comienza el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, un feriado nacional dedicado a recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido. Este día, que cae en viernes, brinda una excelente oportunidad para que los peruanos disfruten de un descanso prolongado, ya que se extiende con los días libres de sábado y domingo, formando un fin de semana de tres días consecutivos.

Tradicionalmente, esta jornada se utiliza para visitar cementerios, llevar flores a las tumbas y rezar por las almas de los difuntos, fortaleciendo el vínculo entre los vivos y sus ancestros. La solemnidad de este día refleja una mezcla de costumbres arraigadas en la devoción católica y prácticas culturales propias de las comunidades locales, ofreciendo un espacio para la reflexión y el recuerdo en todo el país.

Además, el gobierno de Dina Boluarte ha establecido tres días no laborables adicionales para este año, pero únicamente para Lima y Callao. Mediante un nuevo decreto supremo, la Presidencia del Consejo de Ministros ha decidido que durante las fechas en que se lleva a cabo el foro principal del APEC, no se realizará actividad laboral, bajo ciertas condiciones.

Jueves 14 de noviembre

Viernes 15 de noviembre

Sábado 16 de noviembre

¿Qué feriados restan en el calendario de 2024 en Perú?

8 de diciembre: Inmaculada Concepción Se honra a la Virgen María, una figura central en el catolicismo. Celebración: Aunque es domingo, es un Se honra a la Virgen María, una figura central en el catolicismo. Celebración: Aunque es domingo, es un día significativo para la reflexión espiritual. Actividades: Participación en misas y ceremonias religiosas en todo el país.

25 de diciembre: Navidad Se festeja el nacimiento de Jesucristo, un evento de importancia global. Celebración: Este año tendrá lugar un miércoles. Actividades: Reuniones familiares, intercambio de regalos y decoración festiva en ciudades y pueblos, promoviendo un ambiente de paz y alegría.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

En Perú, existe una distinción entre un día no laborable y un feriado. Con el propósito de fomentar el descanso de los trabajadores y estimular el turismo interno, el gobierno ha establecido días no laborables específicos para empleados del sector público. Estos días deben ser recuperados en un período de 10 días o de acuerdo con las políticas internas de cada entidad gubernamental. En el sector privado, estas fechas no laborables son opcionales y su aplicación depende de un acuerdo previo entre el empleadores y el empleado sobre si se trabajará o no en esas fechas especiales.

Por otro lado, en los feriados, si es necesario que un empleado trabaje, la legislación laboral garantiza compensaciones al trabajador. Generalmente, esto implica que el salario diario sea multiplicado por tres, asegurando que el trabajador reciba una retribución justa por sus servicios durante un día de descanso oficial.