“Me esposaron”: policías detienen a conocido tiktoker argentino en medio de reto viral extremo en Lima

En medio de un gran multitud, en la que habían decenas de menores de edad y jóvenes, el tiktoker argentino mejor conocido como Gero Arias fue detenido por el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de San Borja. Su intervención ocurrió cuando se disponía a iniciar un reto viral extremo de hacer el mayor número de barras.

“La Policía me llevó detenido antes de arrancar el día 281. No se pudo con la revancha″, escribió el creador de contenidos en un video que compartió a través de un estado en Facebook.

A través de sus redes sociales, donde supera el millón y medio de seguidores, Gero Arias anunció que iba a realizar la tarde del pasado lunes 7 de octubre este reto e invitó a todos sus seguidores a presenciar cómo batía un récord. Su anuncio tuvo gran acogida y cientos de personas llegaron hasta la avenida Aviación, donde iba a concretar el reto.

En las imágenes compartidas por el tiktoker y otros usuarios que estuvieron presentes en el evento, se observó que la situación se salió de control por los números seguidores que llegaron hasta el lugar. Un grupo de agentes policiales intentaron recobrar el orden en la vía pública, aunque sin mucho éxito.

El noticiero 24 Horas informó que la autoridad hizo uso de bombas lacrimógenas y disparos al aire. Esta situación causó el repoche de numerosos internautas, quienes cuestionaron que se haya actuado de esa manera en medio de decenas de menores de edad.

Los numerosos seguidores presentes en el lugar intentaron evitar la detención del también influencer para que no se vea frustrado el reto viral, pero este les pidió que no intervengan e hizo un llamado a la calma.

“Recién me libera la Policía”

En otro estado de Facebook, Gero Arias se pronunció sobre lo ocurrido en Lima, luego de pasar detenido en la comisaría de San Borja por varias horas junto a varios integrantes de su equipo de grabación y edición.

“Recién me libera la Policía. Lamentablemente no pude tener mi revancha con las barras, donde perdí el año pasado. Vamos a ver si podemos superar el día 281, muchachos”, dijo en el clip.

Además, aseguró que su intención nunca fue la de ocasionar disturbios ni desorden público en las calles y reprochó que fue esposado por las autoridades.

“Hoy por fin llegó el día en que superaba mi récord y para eso me viene a donde perdí el año pasado a Lima, Perú. Quise hacer las dominadas en el mismo lugar donde se acabó todo, pero parece que esas barras están malditas. No pude tener mi revancha, cuando llegué habían miles de personas esperándome y antes que pueda arrancar vinieron más de 50 policías y me llevaron detenido”, relató el influencer.

En el video, continuó dando más detalles: “En un principio cuando llegué a la comisaría, me esposaron y me dijeron que iban a meter preso, porque lo que hice es delito. Se juntó muchísima gente y estaban haciendo disturbios y rompiendo todo el parque. Al final, la municipalidad me hizo una multa por los daños causados, pero la Policía después de una horas me dejó ir. Yo, claramente, tenía que superar mi récord, así que lo primero que hice fue ir directo a una barra para poder hacer el maldito día 281″.

Solo en Instagram, Gero Arias va camino a los dos millones de seguidores y en TikTok está muy cerca de los siete millones. En sus redes sociales, se aprecian fotos con otros reconocidos influencer de talla mundial, como el español Ibai Llanos y el colombiano Fernanfloo (Luis Fernando Flores Alvarado).