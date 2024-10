Magaly Medina arremete contra Revista Cosas por polémica sobre Josetty Hurtado: “A nosotros no nos rompen la mano”

Magaly Medina responde a Cosas y dice que no necesita 'mermelear'. |ATV

La polémica entre Magaly Medina, Josetty Hurtado y la Revista Cosas ha desatado un nuevo episodio de tensión en el mundo del espectáculo peruano. La conductora de televisión no dudó en salir al frente y responder con firmeza a la publicación de dicho espacio que vinculaba a su programa con un supuesto ofrecimiento especial para presentar el estilo de vida excéntrico de la influencer.

La revista en cuestión publicó en su sitio web que insinuaba que el equipo de Magaly TV La Firme habría cumplido con el cometido de presentar el estilo de vida lujoso de Hurtado ante miles de peruanos tras su decisión de no aceptar, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, Medina aprovechó su espacio televisivo para aclarar los hechos y defender su programa y su trayectoria profesional. En su declaración, la ‘urraca’ fue clara al señalar que ni ella ni su equipo recibieron pagos para realizar reportajes sobre la engreída de Andrés Hurtado.

“Nosotros no necesitamos mermeliar para hacer este tipo de reportajes. Ni a mis reporteros, ni a mis productores periodísticos, ni a mí. A nosotros algo nos parece llamativo y noticioso, y la vida glamorosa de ella, por supuesto que nos sigue pareciendo glamorosa hasta ahora”, enfatizó.

Además, agregó que las imágenes presentadas en su programa sobre la vida de Josetty no formaron parte de un reportaje especial, sino de un viaje personal que realizó a Newport Beach, en Estados Unidos, por coincidencia, donde se reunió con la influencer.

Según explicó Medina, durante su visita grabaron material para sus respectivas redes sociales, en las que la vida de lujo y glamour es uno de los principales enfoques de la joven. “Grabamos cosas para mis redes y para sus redes. Como ella, para sus redes, graba una especie de vida de glamour y lujo, pues eso fue lo que hicimos”, comentó.

Despejando especulaciones en redes sociales

La presentadora también aprovechó la oportunidad para referirse a los comentarios en redes sociales que han intentado desacreditarla, señalando que algunos usuarios han creado una imagen distorsionada de lo ocurrido. Magaly aludió a sus detractores como “monos con metralletas”. “Siempre hay esos monos con metralletas en las redes sociales que disparan por disparar y tratan de que el público tenga un concepto equivocado mío y de este programa”, comentó.

Magaly fue más allá y aclaró que las imágenes que se mencionan en redes, y que la revista Cosas también incluyó en su artículo, no corresponden a un reportaje planeado o especial. Se trataba, en realidad, de momentos grabados durante unas vacaciones que la conductora tomó en Newport Beach. También subrayó que no fue a Los Ángeles, específicamente a ver a Josetty, sino a visitar a una amiga cercana que vive a una hora de dicha ciudad. En su recorrido, accedió a reunirse con Hurtado debido a la insistencia de la influencer, y fue durante ese encuentro que grabaron contenido.

Josetty Hurtado se manifiesta sobre las acusaciones de la revista Cosas que borró y cuestiona. (Captura: TikTok Ric La torre)

Magaly Medina pide respeto a su trayectoria construida

Magaly no solo se defendió de las acusaciones y especulaciones, sino que también aprovechó para reivindicar su carrera de 27 años en la televisión peruana, una trayectoria que, según ella, se ha construido con esfuerzo y sin recurrir a actos deshonestos. “A mí me gusta entrar a las tiendas y comprar, pero no con la plata ajena, sino con la plata que tenemos nosotros ganada en buena ley, no porque nadie nos lo haya regalado ni porque le hayamos robado a nadie”, sentenció.

Medina también fue tajante al expresar que no tiene nada que ocultar, y que todas sus cuentas están abiertas a la revisión pública. “Todo el mundo sabe cómo gano mi dinero, cuánto gano, cuánto debo, cuánto no debo”, agregó.

