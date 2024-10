Techo Propio: estos son los cinco requisitos para acceder al bono de Construcción en Sitio Propio

Conoce las condiciones para saber si eres elegible. (Foto: Andina)

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, Durich Whittembury, anunció la segunda convocatoria del programa Techo Propio 2024, que ofrecerá 1,783 bonos en la modalidad de Construcción en Sitio Propio (CSP).

Este programa busca facilitar a las familias de bajos recursos la construcción de viviendas seguras en sus propios terrenos, según la Resolución Ministerial n.º 376-2024-VIVIENDA publicada en el diario oficial El Peruano.

El programa beneficiará a familias de diversas regiones del país, incluyendo Arequipa, Cajamarca, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna y Ucayali. En Cajamarca, por ejemplo, se otorgarán 309 bonos, mientras que en Loreto se distribuirán 377.

El ministro Whittembury destacó que se otorgarán bonos diferenciados para reducir la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida de miles de peruanos.

Bono Familiar Habitacional

El Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad CSP es de S/ 30,900, aunque se han establecido incrementos en varias regiones. En Cajamarca, el bono asciende a S/ 37,698; en Madre de Dios y Ucayali, a S/ 38,625; y en Loreto y Puno, a S/ 36,462. En Cusco, los distritos fuera del Vraem recibirán S/ 37,389, mientras que las familias en el Vraem pueden acceder a un bono excepcional de S/ 46,659.

Conoce las condiciones para saber si eres elegible. (Foto: Andina)

Para acceder a estos beneficios, las familias deben cumplir ciertos requisitos: poseer un terreno o aires independizados inscritos en Registros Públicos, no ser propietarios de otra vivienda o terreno a nivel nacional, tener un ingreso familiar mensual no mayor a S/ 2,706, contar con un ahorro mínimo de S/ 2,317.50, y no haber recibido previamente ningún tipo de apoyo habitacional del Estado.

El ministro Whittembury también informó que, en lo que va del año, se han convocado 28,509 bonos en la modalidad de Construcción Viviendas en Sitio Propio, con el objetivo de que más familias puedan contar con una vivienda adecuada. Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para abordar las necesidades habitacionales en el país.

Accede al bono de S/ 49 mil

El programa Techo Propio, parte del Fondo Mivivienda, ofrece un bono de S/ 49 mil para facilitar el acceso a viviendas de interés social a familias de bajos recursos. Este subsidio, conocido como Bono Familiar Habitacional (BFH), está diseñado para ayudar a quienes no pueden obtener préstamos o créditos tradicionales, según información disponible.

Así puedes acceder al bono. (Foto: Andina)

Para ser elegible para este beneficio, las familias deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, deben estar conformadas por un grupo familiar que incluya un jefe de familia y al menos un dependiente, como cónyuge, conviviente, hijos, hermanos o nietos. Además, es esencial que la familia no posea ni vivienda ni terrenos a su nombre y que no haya recibido previamente apoyo habitacional del Estado.

El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los S/3,715, o S/2,071 si se busca acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS) Priorizada. Asimismo, se requiere que la familia ahorre al menos el 3% del valor de la vivienda que desean adquirir.

Las Viviendas de Interés Social (VIS) son propiedades promovidas por el Estado peruano con el objetivo de reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo en el país. Este tipo de viviendas está destinado exclusivamente a familias que no poseen propiedades y que buscan adquirir una nueva vivienda.

El programa Techo Propio se centra en la modalidad de Adquisición de Nueva Vivienda (AVN), que está dirigida a familias que no tienen vivienda ni terreno. Aquellos que ya poseen una propiedad no son elegibles para el bono. Este enfoque busca asegurar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan para acceder a una vivienda digna.