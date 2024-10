La brutalidad de la policía de EE.UU. contra un joven peruano con autismo: lo golpearon, electrocutaron y pasó tres semanas en prisión

Joven peruano con autismo fue arrestado por policías estadounidenses

Las imágenes de la brutalidad con la que los policías estadounidenses atacaron a un joven peruano con autismo han dado la vuelta al mundo. El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre, en la localidad de Holmes Beach, en Florida, y terminó con el arresto de este estudiante de 30 años y de su padre, un hombre de 72 años.

El caso fue revelado por la madre a la cadena internacional de Noticias Telemundo y en ella reveló que aquella noche viajaba de regreso a casa junto a su esposo Orlando Díaz y su hijo Francisco. Sin embargo, en el camino fueron detenidos por policías durante un operativo de rutina.

En medio de la intervención, los agentes americanos adviritieron que el anciano manejaba con una licencia de conducir expirada y contaba con tres multas, por lo que fue arrestado para ser llevado a la estación policial.

Esto no fue bien visto por Francisco, quien, en una reacción natural y propia de personas con el espectro autista, intentó detener que su padre sea llevado a la comisaría. “Mi hijo, al ver que su papá estaba siendo arrestado, le agarró de los hombros y lo jalaba para que no se lo lleven. Una reacción propia de alguien con Asperger, con autismo, no de agresión”, contó la madre al medio internacional.

Electrocutado y encerrado por casi un mes

Gracias a los videos registrados por la mujer, se pudo revelar la brutalidad de la intervención policial. La madre, al no poder hablar inglés y sumando su desesperación, se sintió limitada para ayudar a su esposo e hijo, quienes fueron reducidos por varios agentes policiales, los mismos que utilizaron la fuerza y un taser (armas de electrochoque) para derribarlos hasta el piso.

“Mi hijo tiene autismo”, se se le escucha gritar a la mujer. Eso no fue motivo para que la represión de los agentes dejaran casi inconsciente a Francisco y Orlando, quienes nunca pusieron resistencia y, por el contrario, se mantuvieron casi insconscientes por la cantidad de descargas eléctricas que recibieron aquella noche, según los registros audiovisuales.

Ambos fueron llevados al hospital y posteriormente a la cárcel. Francisco ahora enfrenta cinco cargos por supuestamente agredir a los oficiales y resistirse al arresto. Orlando pudo salir con una fianza al poco tiempo de ser arrestado, pero su hijo permaneció encarcelado por más de tres semanas porque su fianza se elevó hasta los 50 mil dólares.

En sus descargos, el jefe de la Policía de Holmes Beach, William L. Tokajer, señaló que durante toda la intervención, padre e hijo fueron tratados gentilmente y que sus agentes actuaron conforme a ley. Sin embargo, al ser consultado por la condición que padece Francisco, el agente se defendió señalando que “ser autista no le da derecho a golpear a un oficial de la policía”.

Francisco logró ser liberado, pero aun será procesado

Una amiga muy cercana a los Díaz logró conseguir el dinero para que Francisco pudiera salir de prisión bajo fianza. El joven pudo encontrarse con sus padres el pasado 3 de octubre; sin embargo, aun enfrenta cinco cargos por resistirse al arresto y agredir a los oficiales.

“Llegué feliz, porque por fin vi la calle y después, al llegar a casa, vi a mi mamá y papá llorando y agradeciendo que llegué”, indicó Francisco a la cadena Telemundo.

La familia afirma que luchará en la corte estadounidense para que le retiren los cargos al joven. Esperan poder probar que la reacción de Francisco fue consecuencia de una crisis emocional, muy común en las personas con el espectro autista bajo condiciones de estrés.