Cielo Torres no descarta romance con Miluska Jácome, madre del hijo de Ernesto Pimentel: “Soy muy abierta al amor”

Cielo Torres no descarta enamorarse de Miluska Jacome. Podcast Ricardo Tolón

A sus 39 años, Cielo Torres ha alcanzado una destacada posición en el mundo del entretenimiento peruano, consolidándose como una de las figuras más queridas tanto en la música como en la televisión. Su carrera ha crecido de manera notable, pero en los últimos meses, su vida privada ha sido objeto de especulaciones, siendo involucrada con Miluska Jácome, madre del hijo de Ernesto Pimentel.

Pese a que siempre fue esquiva a las preguntas sobre este tema, esta vez, Cielo Torres brindó una reveladora entrevista donde habló abiertamente sobre algunos aspectos de su vida personal, incluyendo su orientación sexual y sus posibilidades de enamorarse de una mujer en el futuro.

En conversación con Ricardo Rondón, para su podcast Rondón Tolón; Cielo Torres no dudó en hablar sobre la posibilidad de tener una relación con una persona de su mismo género. Evitando ponerse etiquetas, no tuvo reparos en compartir sus pensamientos sobre el tema, reafirmando su postura abierta hacia el amor en todas sus formas.

“Lo que sí sé es que soy muy abierta a cualquier tipo de amor, eso sí. No tengo ningún problema con eso, por eso no me afecta lo que me digan. Por supuesto que podría enamorarme de una persona de mi mismo sexo, si se da el caso, lo haría, por supuesto”, indicó.

“¿Lo que se ve no se pregunta?”, le preguntó Ricardo Rondón. Con una risa incómoda, Cielo Torres respondió: “Yo creo que lo que se ve es que estoy feliz y que no le debo nada a nadie. Actualmente, y ya lo he dicho, estoy soltera”, señaló, cerrando cualquier especulación inmediata sobre una relación.

Cielo Torres indica que está abierta al amor y no descarta enamorarse de Miluska Jácome. Composición Infobae Perú

Ricardo Rondón fue más incisivo y se refirió directamente a los rumores de su supuesto vínculo sentimental con Miluska Jácome. El conductor le preguntó por qué habla de otras mujeres y evita nombrar a la productora.

“No, yo no estoy diciendo que no. Solo que no es algo que decida hablar, sea Miluska, Juanita o quien sea. Mis relaciones amorosas en general siempre las he mantenido en mi vida personal. Sé que una relación te exige tiempo, estar presente, y creo que es lo correcto. En este momento quiero estar para mis proyectos”, declaró Torres.

No le molesta críticas sobre su orientación sexual

La cantante también aprovechó la ocasión para abordar los constantes rumores sobre su orientación sexual, dejando claro que, aunque no le molestan los comentarios sobre sus posibles preferencias amorosas, lo que realmente la incomoda es cuando se sugiere que su éxito es gracias a otra persona.

“Los comentarios sobre si me gusta una mujer o un hombre no me molestan, pero lo que toca mi corazoncito es cuando dicen que todo lo que tengo es gracias a alguien”, confesó Cielo Torres, quien aclaró que ha trabajado duro para construir una carrera sólida, y no está dispuesta a que se minimice su esfuerzo.

“Llevo más de 10 años trabajando en mil cosas”, continuó Torres, recordando que no solo ha brillado como cantante, sino que también ha trabajado como actriz, productora y en otros ámbitos del entretenimiento, incluso vendiendo entradas de circo.

En cuanto a Ernesto Pimentel y Miluska Jácome, Cielo no tuvo más que palabras de agradecimiento hacia ellos, destacando el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera. “Ernesto me han dado grandes oportunidades de trabajo, junto con y Miluska, a quienes siempre les voy a estar agradecida. Hoy por hoy, son como mi familia, me adoptaron en su vida”, expresó, reafirmando los lazos de amistad que existe entre ella y la pareja.

