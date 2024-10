Magaly y su contundente mensaje tras tenso momento con Peluchín y su polémica con Chibolín: “La sabiduría de callar”

Magaly Medina y su contúndete mensaje en medio de polémica con Rodrigo Gonzáles y Chibolín: “La sabiduría de callar”. (Captura: Infobae)

La reciente tensión entre Magaly Medina y Rodrigo González ha captado la atención de los medios peruanos, reavivando una disputa que parecía olvidada, pero que ha resurgido en los últimos días. Ambos presentadores, que alguna vez compartieron una cercana amistad y el respeto mutuo por su trabajo, ahora se ven enfrentados públicamente en un cruce de indirectas y acusaciones que, para muchos, señala una fractura definitiva en su relación.

Como se recuerda, el conflicto entre la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ y ‘Peluchín’ se desató principalmente por la cobertura, o mejor dicho, la falta de ella, que Magaly no le habría dado al caso de Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ no tardó en manifestar su incomodidad con el silencio de la periodista en un principio frente a las denuncias de tráfico de influencias en altos funcionarios para conseguir beneficios que involucraban a Hurtado.

‘Peluchín’, fiel a su estilo mordaz, cuestionó abiertamente a su ex amiga por no tocar el tema en su programa, insinuando que este silencio podría tener una razón oculta. Según Gonzáles, el hecho de que Magaly evitara el caso de Chibolín era una clara muestra de favoritismo o conveniencia, algo que sorprendió a muchos, ya que Medina ha sido conocida por no tener reparos en cuestionar y exponer a cualquier personaje público.

“Es la segunda vez que veo que Magaly (Medina) cambia de una manera inexplicable una constancia que ha demostrado a lo largo de su opinión sobre alguien. Ya vimos como a Sheyla Rojas la vapuleaba, le decía de todo, se burlaba todo el tiempo de ella, sacaba todas sus ‘perlas’ en cada momento de su vida. Cómo tomó partido en diferentes circunstancias, siempre del lado de Antonio Pavón”, indicó González.

Magaly responde con una reflexión y silencio estratégico

En medio de estas críticas, Magaly Medina decidió tomarse unos días de descanso en Sevilla, España, donde compartió un lujoso almuerzo con su esposo Alfredo Zambrano y su amigo Antonio Pavón. Aunque parecía alejada de la polémica, la conductora no pudo evitar enviar un mensaje a través de sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia Peluchín.

“En la vida se necesita tener tres cosas. La humildad de no sentirse superior a ninguno. El coraje de afrontar cualquier situación. La sabiduría de callar delante de la estupidez de ciertas personas”, escribió en sus historias de Instagram, lo que fue visto como una clara alusión al enfrentamiento con Gonzáles.

Este mensaje fue percibido como una estrategia por parte de la presentadora para minimizar el tema y no darle mayor relevancia a las acusaciones de su examigo. La decisión de “callar” frente a la controversia parecía ser, según algunos de sus fanaticos, una forma de mostrarse superior o de no caer en lo que ella considera una disputa innecesaria.

