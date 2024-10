“Están en una realidad virtual”: Exjefe de la Dini critica al ministro del Interior por anunciar marcha por la paz

El ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Juan Carlos Liendo, consideró que la propuesta del ministro Santiváñez de hacer una 'marcha por la paz' revela que el titular del mininter "no vive en la realidad". (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Confiep)

Que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, haya declarado su intención de organizar una ‘marcha por la paz’ para comprometer a todos los sectores en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ha demostrado su incapacidad para liderar el sector. Al menos esa es la idea expresada por el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Juan Carlos Liendo.

Según el también ex Coronel del Ejército, “parece que las autoridades políticas están en una realidad virtual, están en una sala con anteojos tridimensionales que no les permite ver hechos concretos. Esto demuestra, una vez más, la incapacidad y la falta conocimiento para ejercer el poder político”, indicó en comunicación con Exitosa.

Además, el ex titular de la Dini afirmó que las declaraciones del ministro del Interior “son totalmente vergonzosas, dan vergüenza ajena tener políticos de ese nivel... anunciando marchas por la paz. Este tema no es un problema de policías y ladrones o de seguridad ciudadana. Es un problema donde el Estado no tiene la capacidad para hacer cumplir la Constitución (...)”.

Por otro lado, Liendo también aseguró que actualmente el Gobierno “no tiene capacidad para proteger a los ciudadanos con el ejercicio de la Policía y la ley. Todo el sistema está colapsado. Este ese un problema de seguridad nacional interna, con muchos agravantes. Se nos viene APEC, se nos viene la inauguración del puerto de China. Hay oposición al puerto de APEC”.

En las recientes paralizaciones de varias empresas de transporte, ante la ola de extorsiones, numerosas personas no pudieron transladarse con normalidad a su destino. (Andina)

Además de criticar la decisión del ministro Santiváñez, Liendo sostuvo que el titular del sector no vive en la realidad y que sea la narrativa que él diga la que se imponga. “No se incendian 25 ómnibus por la brisa marina de un cortocircuito. Es imposible. Tengo amigos policías, saben dónde están ubicados, en qué zonas viven, pero no hay fiscales suficientes”, sostuvo al medio local.

Ministro Santiváñez convocó a una ‘marcha por la paz’

A su salida de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el ministro del Interior declaró a la prensa y anunció que está organizando una ‘marcha por la paz’ en la que participará el Ministerio junto a miembros de la Policía Nacional del Perú. Según Santiváñez, a esta movilización también se sumarán otras asociaciones.

“Estamos estructurando una marcha por la paz, donde no solamente participarán todas las asociaciones, sino, incluso, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Una marcha por la paz para que todas las organizaciones, todos, nos comprometamos en esta lucha contra la delincuencia”, sostuvo en el Parlamento.

Santiváñez también aseguró que sostuvo reuniones con asociaciones de diferentes sectores, como transportistas, moteros, bodegueros, panaderos, entre otros gremios, además de algunos congresistas.

Ministro del Interior Juan José Santiváñez | Foto: Gob Perú.

“No me dejan ser ministro”

Durante el fin de semana, un audio difundido por Cuarto Poder publicó un audio que se atribuye al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el que se habría expresado su deseo de ocupar el cargo de presidente del Perú. El material sería un fragmento de la conversación que habría sostenido con el capitán PNP Junior Izquierdo en un chifa de San Borja.

Según el audio difundido, el 21 de mayo, el ministro habría indicado que “Yo no quiero ser instructor, yo quiero ser presidente. Yo chapo a Cerrón, no me van a botar. No podrían, sería un escándalo”. También habría añadido: “Sería una alegría para mí, en algunos días, cercar a Cerrón (...). Con un equipo especial (...) civil y policial. Llama a tal, llama a tal, un equipo de cinco. Con la DIRIN (Dirección de Inteligencia). Dios lo permita, Dios quiera, yo lo chapo a Cerrón”.

Al respecto, a su salida de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Santiváñez sostuvo que “no me dejan ser ministro y voy a pensar en ser (presidente). En este momento mi aspiración absoluta es el Ministerio del Interior y en cumplir con el rol que la presidenta Dina Boluarte me ha confiado”.