“No quiero ser instructor, quiero ser presidente”: nuevo audio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, revelaría su futuro político

Un nuevo audio adjudicado al ministro del Interior, Juan José Santivañez, revelaría su futuro político, ya que el cuestionado miembro del Gabinete de Dina Boluarte tendría aspiraciones presidenciales.

Este viernes 27 de septiembre, Panamericana difundió las que serían nuevas conversaciones entre el titular del Mininter y el capitán PNP Junio Izquierdo, más conocido como ‘Culebra’.

En una parte del audio, Santivañez habría asegurado que si captura al prófugo líder de Perú Libre, Vladímir, ya no podrían sacarlo del cargo. “Yo no quiero ser instructor, yo quiero ser presidente. Yo chapo a Cerrón, no me van a botar. No podrían, sería un escándalo”, se escucha.

“Sería una alegría para mí, en algunos días, cercar a Cerrón (...). Con un equipo especial (...) civil y policial. Llama a tal, llama a tal, un equipo de cinco. Con la DIRIN (Dirección de Inteligencia). Dios lo permita, Dios quiera, yo lo chapo a Cerrón”, habría mencionado también.

Titular del Ministerio del Interior continúa en el ojo de la tormenta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Adicionalmente, la voz que pertenecería a Santiváñez confiesa que está tratando de emular las estrategias comunicaciones del exministro del Interior, Daniel Urresti.

“O sea, saliendo a la calle y que la gente me conozca. Hoy día, por ejemplo, porque estuve en Villa El Salvador llegó el premier y ‘¡ratero!’, ‘¡ratero!’, la misma gente. Había como 200 personas. ‘Los políticos son corruptos’. Por dios, llegué yo y la gente empezó a aplaudir’¡Bravo, ministro! Siga saliendo”, expresa.

En otro apartado de la conversación se presenta este intercambio de comentarios sobre el debilitamiento de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía.

Sería el ministro Santiváñez: Yo te digo, a mí Dina me ha pedido cerrar la Diviac dos veces, hasta ayer me dijo que por qué...

Capitán Junio Izquierdo: Era lógica que te pida, que te ponga imposiciones, que te dé por condiciones.

Sería el ministro Santiváñez: Yo le he dicho, no puedo, no puedo.

Capitán Junior Izquierdo: ¿Quién la asesora?

Ministro del Interior Juan José Santiváñez | Foto: Gob Perú.

Ministro afirma que renunciará

Juan José Santivañez aseguró que renunciará a su cargo si el estado de emergencia implantado a 14 distritos de Lima y Callao no produce los resultados esperados en la lucha contra la inseguridad.

Por otra parte, subrayó la importancia de la colaboración entre las instituciones del Estado y la ciudadanía para enfrentar la delincuencia. Además, advirtió que la Policía Nacional del Perú (PNP) adoptará una postura más estricta en sus operaciones.

“Lo que vamos a exigir desde el sector Interior es la participación de todos los actores”, señaló el ministro, quien también pidió que no haya reproches ni obstáculos por parte de la Fiscalía, especialmente en relación con el uso de armas de fuego en el marco de sus funciones.

En un comunicado emitido esta mañana, el Ministerio del Interior indicó que aumentará la vigilancia de la Policía en Ancón, además de buses de la PNP para el transporte de pasajeros varados que no pueden llegar a sus destinos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El estado de emergencia tendrá una duración de 60 días e involucra las siguientes jurisdicciones: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador en Lima Metropolitana, y Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao.

Según el ministro de Defensa, Walter Astudillo, será la Policía Nacional del Perú (PNP) la encargada de mantener el control del orden interno, con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. No obstante, exhortó a toda la ciudadanía a apoyar la medida.

“Creo que es importante reiterar a la ciudadanía que para garantizar la seguridad ciudadana se requiere la participación de todos. (…) Esta es una respuesta del Estado peruano, no es una respuesta del gobierno. El Estado involucra a las instituciones públicas, a los distintos poderes, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, entre otros. Creo que debe ser una apuesta de unidad para combatir este flagelo”, dijo en conferencia de prensa.