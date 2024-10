Érika Villalobos habla de su actual relación tras separación con Aldo Miyashiro: “Me siento más feliz, sé lo que me hace bien”

Érika Villalobos habla de su relación de pareja. Composición Infobae Perú

La actriz y cantante Érika Villalobos ha atravesado momentos difíciles en su vida personal, especialmente tras la mediática infidelidad de su expareja Aldo Miyashiro en el 2022.

El actor, con quien compartía más de 17 años de matrimonio y dos hijos, fue captado en un comprometedor ampay con la periodista Fiorella Retiz, lo que ocasionó la ruptura de su relación. Sin embargo, hoy en día, la actriz ha dado vuelta a la página y se encuentra en una nueva etapa de su vida, mucho más tranquila y plena, al lado de su actual pareja, el empresario peruano Erik Zapata.

Érika Villalobos, quien también es cantante y protagonista de la obra “La madre”, expresó en una reciente entrevista con Trome que se siente muy feliz y en paz con su nuevo amor. A pesar de que mantiene una relación a distancia con Zapata, quien reside en Estados Unidos, la actriz asegura que todo va viento en popa.

“Estamos felices. Nuestra relación es a la distancia, pero marcha bien”, comentó la actriz, quien también se permitió reflexionar sobre su bienestar emocional y cómo ha aprendido a conocerse mejor tras las experiencias del pasado.

“Hoy en día me siento más feliz, con más paz, me conozco mucho más, sé lo que me hace bien y lo que no me hace bien”, señaló Villalobos, quien ahora prioriza su bienestar personal.

La actriz enfatizó que parte de su crecimiento ha sido alejar de su vida todo lo tóxico y centrarse en lo que realmente le aporta tranquilidad. “Cuando lo aplicas a tu vida, hay un cambio. Hay que aceptarse tal como somos. No estaré flaca como antes, pero eso no importa porque me siento mejor que antes”, añadió la artista, subrayando la importancia de aceptar los cambios que vienen con el tiempo y enfocarse en sí mismos.

Érika Villalobos se separó de Aldo Miyashiro luego que el actor le fuera infiel

Enfocada en su trabajo

Esta nueva etapa en la vida de Érika Villalobos ha sido, sin duda, un proceso de transformación. Tras el escándalo de la infidelidad, la actriz prefirió no ahondar en el tema y enfocarse en su carrera artística. Ahora, además de estar disfrutando de una relación sana y estable, se encuentra protagonizando la obra teatral ‘La madre’, que se presenta en el Teatro de Lucía, en Miraflores.

En esta puesta en escena, la experimentada actriz interpreta a una mujer que sufre el “síndrome del nido vacío”, un trastorno que afecta a las madres cuando los hijos se van de casa.

“Esta mujer sufre este trastorno porque no ha desarrollado ninguna habilidad u oficio en la vida, se ha dedicado el ciento por ciento de su vida a sus hijos y esposo, y se ha quedado sola, se siente vacía”, explicó la actriz sobre su personaje.

En la obra, comparte roles con destacados actores como José Arbulú, José Argüelles y Mane Acosta, lo que ha significado para Villalobos un desafío emocional y profesional, ya que su personaje explora los miedos y las inseguridades que muchas mujeres enfrentan en su vida.

Aldo Miyashiro confeso que le pidió perdón a Érika Villalobos luego del ampay con Fiorella Retiz - Facebook/ América TV

Érika Villalobos perdonó infidelidad de Aldo Miyashiro

En agosto, Érika Villalobos brindó una entrevista al programa Vida y Milagros, de Milagros Leyva, donde se refirió a la infidelidad que sufrió de parte de Aldo Miyashiro, padre de sus hijos. Aquí la actriz contó que perdonó al actor, pues eligió ser feliz y no vivir con rencor.

“Para mí es un tema que ha quedado en el pasado, que ya perdoné. Ninguno de nosotros es perfecto, todos cometemos errores. No me voy a quedar con odio en el alma, no tiene ningún sentido. Ese día ya pasó, no me gusta hablar de ese tema porque ya pasamos esa página, pero la gente sigue hablando de eso”, expresó Érika Villalobos con serenidad.

La actriz subrayó la importancia de mantener una relación cordial con Aldo Miyashiro, destacando que el bienestar de sus hijos es su prioridad. “Nosotros nos llevamos muy bien, ¿para qué voy a estar peleada con el papá de mis hijos? Mis hijos siempre serán mis hijos y él siempre será su papá. ¿Cuál sería la razón de vivir peleada? No quiero vivir peleada con nadie”, sentenció.

Érika Villalobos perdonó la infidelidad de Aldo Miyashiro | Milagros Leyva - Youtube