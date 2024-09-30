Efemérides de octubre en Perú más importantes del mes

El Día de la Defensa Nacional, instaurado el 27 de agosto de 1989, busca honrar a los guardianes de la patria y reforzar el compromiso ciudadano con la seguridad y la unidad del Perú. (Andina)

Todas las personas tenemos una memoria ilimitada, más no lo es la memoria colectiva, que mantiene vivos los recuerdos de cómo evoluciona el mundo y qué ha pasado en él para que sea como hoy en día lo conocemos, al tiempo que el ser humano entienda su propia historia.

El ser humano ha dejado huella a través del tiempo y del espacio, siendo testigo de descubrimientos e inventos; nacimientos de grandes científicos, artistas, pensadores, líderes sociales; y también ha presenciado hechos afortunados y otros no tanto que marcaron a la humanidad.

Para que no olvides los acontecimientos más relevantes que están por conmemorarse, acá te presentamos las efemérides del mes de septiembre en Perú.

Efemérides más importantes de Perú en octubre

Las efemérides conmemoran hechos y personajes que marcaron la historia. Son clave para preservar la memoria colectiva y el conocimiento. Créditos: Infobae México.

1 de octubre:

Día del Periodismo.

Semana del Niño.

2 de octubre:

En 1927 en la catedral de Lima se realiza la coronación de Nuestra Señora del Rosario de Lima.

En 1996 un avión de la compañía AeroPerú se estrella en el océano Pacífico, frente a la costa peruana, falleciendo las setenta personas que iban a bordo.

En 1857 nace el pintor Teófilo Castillo Guas.

Autorretrato de Teófilo Castillo Guas (Peisa)

5 de octubre:

Aniversario de la acción heroica de Daniel Alcides Carrión.

6 de octubre:

Día del ilustre tradicionalista don Ricardo Palma.

Aniversario de la creación del distrito de Bellavista

8 de octubre:

Día del Combate de Angamos.

Día de la Educación Física y el Deporte.

9 de octubre:

En 2009 muere Arturo Cavero Velázquez, cantante peruano de música criolla.

En 2017 muere Fernando de Szyszlo, artista plástico peruano.

11 de octubre:

En 1928 nace Luis Figueroa Yábar, cineasta peruano.

En 1929 nace Luis Banchero Rossi, empresario peruano.

En 1830 muere José de La Mar, político peruano, presidente en dos oportunidades.

]12 de octubre:

Descubrimiento de América, Día de la Raza o Día de la Hispanidad.

Cristóbal Colón desembarcando en América en 1492, marcando el inicio de una era de exploración y colonización. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

15 de octubre

En 1820 nace Mariano Herencia Zevallos, militar y político peruano.

En 1949 nace Jesús Delaveaux, actor peruano.

16 de octubre:

Día Nacional de la Persona con Discapacidad.

Día Mundial de la Alimentación.

Día de las Naciones Unidas.

17 de octubre:

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Aniversario de creación de La Punta.

18 de octubre

En 1946 nace Adolfo Chuiman, actor peruano.

21 de octubre:

Día Nacional de Ahorro de Energía.

23 de octubre

En 1832 nace José Antonio García y García diplomático y político peruano.

En 1934 nace Caitro Soto, músico, cajonero y cantautor afroperuano.

En 1967 nace Jaime Yzaga, tenista peruano.

24 de octubre

Aniversario de Juliaca.

En 1939 nace Jorge Heraud Pérez, científico peruano.

En 1952 nace Tania Libertad, cantante peruana.

Tania Libertad (Andina)

En 1984 nace Nicolás Celis, futbolista peruano.

En 1992 nace Gino Guerrero, futbolista peruano.

En 2000 nace Jhilmar Lora, futbolista peruano.

25 de octubre

Aniversario de la fundación de Ica.

En 1995 nace Diego Pérez Chirinos, actor peruano.

En 2012, en un mercado de un distrito de Lima, ocurre un violento desalojamiento de comerciantes dejando 4 muertos y más de 60 heridos.

En 1909 muere Clorinda Matto de Turner escritora, poetisa y periodista peruana.

28 de octubre

En 1746 Lima, capital del Virreinato del Perú, es devastada por un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de magnitud de momento, que deja un saldo de más de 5000 muertos. El puerto del Callao es completamente arrasado por el tsunami resultante, que deja otros 5000 muertos. Se registran daños a lo largo de la costa del Pacífico sur sudamericano.

En 2011, en la ciudad de Ica, un terremoto de magnitud 6,7 en la escala sismológica de Richter deja al menos 1 muerto y 80 heridos.

29 de octubre

En 1947 nace Paul McAuley, activista ambiental y misionero católico británico en Perú.

En 2015 muere María Luisa Aguilar, astrónoma peruana.

En 2017 muere Raúl García Zárate, abogado y concertista de guitarra peruano

30 de octubre

En 1917 nace Miguel Baca Rossi, escultor peruano.

En 1929 se inaugura el hospital del niño en Lima.

En 1954 nace Mario Testino, fotógrafo peruano.

En 2020 muere Ricardo Blume, actor peruano.

31 de octubre:

Día de la Canción Criolla.

Efemérides, ¿para qué?

Una efeméride es un acontecimiento relevante escrito para ser recordado, celebrado o conmemorado en un determinado día. Éstas pueden estar clasificadas como históricas, hagiográficas (que está relacionado a los santos); vexilológicas (relacionado a las banderas); patrias, natalicios, entre otras.

La palabra “efeméride” viene del griego “ephémeros” que significa “diario”, así como del latin “ephemeris” que quiere decir “calendario” “narración de cada día”, es decir, alude a un acontecimiento que ocurrió en determinada fecha, un hecho que sigue siendo recordado cada año.

De acuerdo con María Elena Pensiero y Graciela Gómez en el texto Efemérides: memoria y olvido. Apuntes para su resignificación, de la Universidad Nacional del Comahue de Argentina, cientistas sociales consideran que cuestiones como la identidad y el pasado han constituido una vía para “exhumar hechos y personas que están en peligro de caer en el olvido y de este modo otorgarle sentido al presente”.

Sin embargo, las investigadoras señalan que hay quienes también critican que se busque usar el discurso oficial para construir una narrativa de conmemoración de ciertas fechas o personajes para buscar su legitimación.

El debate sobre la reconstrucción de la memoria histórica remonta a las últimas décadas del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.

El historiador francés Pierre Nora afirmó que la memoria está “sometida a la dialéctica del recuerdo y del olvido, ignorante de sus deformaciones sucesivas, abierta a todo tipo de uso y manipulación. A veces permanece latente durante largos periodos, para luego revivir súbitamente”.

Mientras que el psicólogo y sociólogo Maurice Halbwachs apuntaba que el hombre, para evocar su pasado, necesita acudir a los recuerdos de los otros, por lo que requiere una memoria personal, social, autobiográfica y colectiva.