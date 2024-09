“Dina Boluarte no ha estado acá”: Vecinos y personal de seguridad contradicen versión de Fredy Hinojosa sobre uso del ‘cofre’

Residentes de la zona a la que la mandataria habría acudido para realizar actividades familiares desconocen su traslado.| Punto Final

Contradicen la versión oficial. El vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, rechazó las vinculaciones del auto presidencial a la fuga de Vladimir Cerrón e indicó que en febrero fue utilizado para actividades familiares de la mandataria. Sin embargo, residentes y personal de seguridad en la zona en la que se realizó el operativo fallido contra el fundador de Perú Libre negaron la presencia de la jefa de Estado.

Un equipo de Punto Final se trasladó hasta el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, donde la Policía asegura que el exgobernador de Junín se encontraba escondido, y consultó por la asistencia de la mandataria y su comitiva entre el 24 y 25 de febrero.

El dominical detalló que en el lugar solo existen tres condominios: Mikonos, Asia Azul y Asia Bonita; por los que las opciones para pasar un fin de semana familiar son reducidas. Una vecina del primer complejo aseguró que la sucesora de Pedro Castillo no estuvo ahí. “Yo estoy acá todos los días y no ha venido la presidenta, para acá no ha entrado”, sostuvo la mujer que evitó dar su identificación.

El personal de seguridad del segundo condominio opinó en la misma dirección. “No, lo único que han llegado son militares cuando fue lo del tema de Cerrón, que supuestamente estaba por acá. [...] Yo trabajo acá hace un año y no he visto nada”, dijo.

Fredy Hinojosa aseguró en conferencia de prensa que la mandataria utilizó el 'cofre' para actividades familiares. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

El trabajador del último lugar coincidió. “Yo soy el encargado de la seguridad. Entonces, yo siempre estoy al tanto de todo. Me informan de todo. Negativo. No ha llegado para nada. [...] La única concurrencia que hubo, como te digo, fue esto de Cerrón que sí que estaba todo resguardado parecía, pues, zona militar. Pero, la presidenta no ha llegado por acá”, declaró.

Consultado al respecto, el abogado de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, insistió en la versión dada por el jefe del gabinete de asesores y portavoz de Boluarte. “La presidenta de la República estuvo reunida con unos familiares dentro de una actividad familiar que se había organizado a propósito de un evento muy particular”, sostuvo. No obstante, evitó dar detalles e indicó que estos serán otorgados solo al Ministerio Público cuando se cite a la dignataria.

“Podrá haber estado en la jurisdicción de Lima, y por la jurisdicción de Asia, pero no estuvo en esas inmediaciones. [...] La presidenta de la República no usa el cofre para encubrir a Vladimir Cerrón ni a cualquier delincuente prófugo de la justicia; entonces no iría a un grifo donde se sabe que hay personal que puede identificar no solamente el cofre, sino las personas ocupantes de esta”, sostuvo.

“[Sobre la jurisdicción] Yo el dato exacto no puedo brindártelo en una entrevista porque la información que entrega un abogado de su cliente no es a la prensa. El camino democrático para ingresar esa información es al Ministerio Público”, acotó.

Dina Boluarte: confirman presencia del ‘Cofre’ en el sur de Lima y su conexión con Vladímir Cerrón. (Captura: Punto Final)

“No les gusta que se investigue”

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, denunció una presunta obstaculización por parte del Ejecutivo para que puedan llegar a la verdad. Como se sabe, los conductores del vehículo fueron impedidos de declarar, pese a la citación formulada desde el Congreso de la República.

“Han estado acostumbrados a que la Comisión de Fiscalización sea un apéndice de Palacio de Gobierno. No les gusta que se investigue los probables actos de corrupción o de falta administrativa. No les gusta que uno busque la verdad ante los hechos que nos están demostrando que, probablemente, hayan hecho un mal uso del vehículo presidencial”, sentenció.