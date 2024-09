Adolfo Chuiman destrozado por la muerte de Rodolfo Carrión ‘Felpudini’: “Se fue mi hermano”

Magaly Medina anuncia la muerte de Rodolfo Carrión, 'Felpudini'

El jueves 26 de septiembre, a los 75 años, el artista Rodolfo Carrión, conocido como ‘Felpudini’ dejó de existir, después de una larga lucha y luego contra el cáncer de pulmón. Esta triste noticia en lucha al mundo del espectáculo y a todos aquellos que lo seguían y eran sus amigos. Como es el caso de Adolfo Chuiman, actor de 77 años.

El artista de Al Fondo Hay Sitio dejó las bromas de lado para mostrarse sensible ante una situación que lo apena mucho, la muerte de una persona que lo acompañó en la vida y en la carrera, el muy querido Felpudini.

“Justo me estoy yendo al velatorio”, dijo Adolfo Chuiman cuando contestó la llamada a Infobae Perú, resaltando que es un momento de mucha tristeza. “Son cosas del destino, dos días antes de que fallezca vino a mi casa. Sí, lo noté mal, conversamos, no podía hablar bien. Le dije, anda a tu casa, yo voy con Machucao (Elmer Alfaro), que va a venir de Estados Unidos en estos días. Me comprometí a volverlo a ver con él, en ese lapso se fue”, contó.

Según cuenta el comediante, Machucao iba a venir a Perú, y lo llamó para que se encuentren con Felpudi. “‘Vamos, está mal’, le dije. En ese lapso me avisan que se fue (murió)”, recuerda Adolfo, llegando a una sensible conclusión: “Él fue a despedirse de mí cuando fue a mi casa”.

“Era mi hermano, se fue mi hermano. Yo estoy destrozado, siento que solo fue a despedirse. Él me decía, ‘estoy bien’, pero yo lo notaba mal, se fue hasta manejando”, contó.

Durante los minutos que duró su conversación con Infobae Perú, Adolfo Chuiman se dirigía al velorio de su amigo, pensando en su encuentro con los familiares del cómico. “Ayudaré en la medida de lo posible, voy para conversar con ellos”, remarcó.

Recuerdos de una vida con Felpudini

Adolfo Chuiman recordó que conoce a Rodolfo Carrión desde que eran jóvenes, y no solo como comediante, sino también como un artista completo, donde también hacían dramas en el teatro. Desde aquellos años, el actor contó que nació una gran amistad, donde no solo compartieron alegrías, sino también penas.

“Tengo muchos recuerdos con él, pasamos muchas cosas en Risas y salsa. También he trabajado en teatro con él. Ahí nos encontramos, nos hicimos pata, hermanos. Hicimos drama los dos, luego comedia. (Respira) Por algo el señor ha querido esto”, dijo Adolfo Chuiman con resignación.

El actor de Al Fondo Hay Sitio contó que estaba planeando una obra y quería integrarlo. Además, se refirió a las producciones que no lo llamaban pese a su trayectoria. “Trato de entender, él no estaba muy bien de salud, quizás por eso no lo llamaban. Se le notaba agotado, cansado”, contó.

“Qué puedo pensar, Dios mío. A veces la gente se olvida”, concluyó.

¿Quién era ‘Felpudini’?

Rodolfo Carrión, conocido popularmente como Felpudini, fue un actor cómico y profesor de teatro peruano que dejó una huella en el humor de su país. Nació el 9 de abril de 1949 en Anta y pasó su juventud en Huaraz, donde sobrevivió al devastador terremoto de 1970. Este evento trágico marcó su vida, ya que perdió a su primera pareja sentimental en el desastre.

Carrión inició su carrera actoral en Lima, influenciado por Ernesto Ráez Mendiola, pero su verdadero debut en televisión fue en 1980, cuando Carlos Oneto lo invitó a participar en el programa Risas y Salsa de Panamericana Televisión. Fue aquí donde conoció a la vedette Analí Cabrera, con quien se casó en 1982 y protagonizó varios sketchs cómicos. Su personaje más emblemático, Felpudini, nació en la serie El jefecito de 1987, interpretando al secretario de Federico Lancelotti, y este seudónimo se convirtió en su nombre artístico definitivo.

A lo largo de su carrera, participó en diversos programas humorísticos como El enchufe, JB noticias, y El especial del humor, destacando en roles memorables como el Robin cómico junto a Jorge Benavides en la parodia de ‘Batman y Robin’. También incursionó en la actuación dramática, participando en la teleserie Mil oficios y en la miniserie biográfica Nacida para triunfar.

Tras retirarse temporalmente por motivos de salud, Carrión regresó a la televisión en 2023, asumiendo la dirección artística de Jirón del humor. Además, fue parte del reparto de la película Soy inocente, en el mismo año, donde interpretó a Anacleto ‘Lagartija’. Rodolfo Carrión falleció el 26 de septiembre de 2024, víctima de cáncer de pulmón, dejando un legado en el teatro y la televisión peruana.

