Magaly Medina se solidariza con Jefferson Farfán por caso que involucra a su primo Cristian Guadalupe. (Captura: Magaly TV La Firme)

Este 25 de septiembre, la conductora Magaly Medina abordó en su programa Magaly TV La Firme el complicado momento que enfrenta Jefferson Farfán y su familia debido a las graves acusaciones contra su primo Christian Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’.

Como se sabe, Guadalupe enfrenta una acusación por violación sexual contra una joven de 19 años, y la justicia ha solicitado nueve meses de prisión preventiva, respaldada por los resultados del peritaje. El 26 de septiembre se determinará si esta medida será formalizada.

Ante ello, Magaly destacó el profundo dolor que debe estar afectando a la familia de Farfán, señalando la cercanía entre ambos, ya que sus madres son hermanas y ellos se criaron juntos como hermanos. “Es terrible. Desde el sábado se sabe que los familiares están destrozados. Qué doloroso debe ser para él tener que enfrentar esto”, comentó la conductora, reflejando su empatía hacia el exfutbolista y su entorno.

Magaly Medina critica los ataques en redes sociales hacia la ‘Foquita’

Durante su intervención, Medina también criticó duramente a los usuarios de redes sociales que, en medio de la crisis, atacaron a Farfán de manera insensible, obligándolo a restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram y eliminar fotos en las que aparecía con su primo Christian Guadalupe.

“Hay gente inhumana que no tiene sensibilidad ni compasión por el dolor ajeno. Le han dicho barbaridades en las redes sociales, gente ignorante con tan poca sensibilidad ante el sufrimiento de los demás”, expresó con indignación.

A pesar de las demandas y tensiones legales que ha enfrentado con Jefferson Farfán en el pasado, Medina expresó su sentir hacia él en este difícil momento. “Jefferson Farfán es un enemigo mío jurado, me ha demandado varias veces, pero eso no significa que en una situación tan terrible como la que está afrontando, no pueda tener compasión hacia él. Este es un momento de hacer un alto al fuego”, afirmó, reconociendo la gravedad del caso.

Invoca a la sensatez

Por último, la conductora cerró su mensaje con un llamado a la sensatez a los usuarios en las redes sociales, recordando que su deber no es emitir juicios sobre la situación, sino de los jueces. “Nadie se merece lo que Jefferson Farfán y su familia están atravesando. Nadie tiene derecho a dictar juicio ni a desearle mal a una persona en esta situación”, concluyó, haciendo énfasis en la importancia de la empatía en momentos de tanto dolor.

Este caso, que ha puesto a Farfán y su familia en el centro de la atención pública, se encuentra en una fase crucial, ya que la justicia evaluaba este 26 de septiembre si se formalizaría la prisión preventiva solicitada contra su primo por las acusaciones de violación sexual.

