Jonathan Maicelo fue sentenciado a prisión suspendida tras demanda por agresión de Samantha Batallanos

Samantha Batallanos confirma que Jonathan Maicelo tiene prisión suspendida.

Samantha Batallanos se refirió a la denuncia de agresión que le interpuso a su expareja Jonathan Maicelo, quien la agredió física y psicológicamente en diciembre del 2023. En aquel entonces, ambos eran pareja y, aunque muchas veces se evidenciaba que no era una relación saludable, continuaron juntos.

Sin embargo, recientemente, la modelo confirmó que su agresor recibió su condena y fue sentenciado a prisión suspendida. “Él perdió (el juicio), fue condenado a un año y ocho meses de prisión suspendida”, mencionó Batallanos para El Popular.

Seguido, mencionó que la justicia le dio la razón con la condena contra Maicelo. Afirmó que la versión que él dio de que ambos se agredieron terminó archivada. “La demanda que me hizo, donde decía que nos agredimos mutuamente, fue rechazada, no pasó nada, lo archivaron. Era tonto lo que pedía. Él cumplirá una condena, pero de inhabilitación”, mencionó también.

Samantha Batallanos ingresó a hotel con desconocido hombre, mientras Jonathan Maicelo trabajaba en su restaurante. (Foto: Captura de IG)

Por otro lado, resaltó que el boxeador no podrá acercarse a ella. “Él no puede acercarse a mí, no lo puede hacer”, mencionó la modelo.

Como se recuerda, este 2024, Samantha Batallanos sorprendió al dejarse ver nuevamente con Jonathan Maicelo. Pese a todo lo que había vivido, la modelo decidió reintentar el romance y se lucían juntos como una pareja enamorada. Por esa razón, muchos imaginaron que la denuncia no continuaría su curso, pero no fue así.

“No se desestimó nada porque era parte de mi protección, yo me sentía más tranquila con la denuncia. Me siento bien ahora, con todo lo que he pasado y vivido he sacado muchos aprendizajes”, agregó en sus declaraciones.

En ese sentido, hizo un mea culpa por su decisión de retomar su romance con Maicelo. Reconoció que nadie es perfecto y que ahora está en una buena etapa de su vida. Asegura que no espera tener pareja tan pronto, pues por el momento se siente tranquila en su soledad.

Jonathan Maicelo defiende su relación con Samantha Batallanos. (Foto: Captura de América TV)

“Nadie es perfecto en la vida, yo me siento bien hoy, mi presente es bueno y miro para adelante. Quiero un hombre bueno a mi lado, pero no me desespero por estar con pareja. Ya llegará la persona indicada. Ahora que estoy sola, me siento bien, tengo más trabajo y me lancé como vedette”, finalizó.

Defendían su reconciliación, pero se separaron otra vez

En julio de este año, Jonathan Maicelo defendió su reconciliación con la modelo Samantha Batallanos, tras las denuncias de agresión que lo involucraron meses atrás. La pareja decidió retomar su relación, lo que ha generado críticas, particularmente de la periodista Magaly Medina, quien cuestionó la decisión de Batallanos.

Maicelo, en declaraciones a medios, aseguró que seguía profundamente enamorado de Batallanos y que está dispuesto a enfrentar las críticas. Resaltó que las dificultades que enfrentaron han fortalecido su relación, afirmando que “el amor todo lo puede”.

Samantha Batallanos, por su parte, mencionó que su familia apoyaba la reconciliación, lo que le ha dado fuerza para continuar con la relación. Pese a las críticas públicas, señaló que confiaba en que el boxeador había cambiado y se enfocarían en seguir adelante juntos.

Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos defendieron su romance de las críticas.

La relación entre ambos ha sido tema recurrente en medios de farándula, con opiniones divididas entre quienes apoyan la decisión de Batallanos y quienes consideran que fue un error retomar la relación. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja terminó separándose definitivamente.