“Señor, usted está muerto”: Adulto mayor tuvo que demostrar que estaba vivo ante Reniec para recuperar sus derechos

Exjefe de Sinadef cuestionó cierre de registro online de defunciones y advirtió problemas graves

Hermógenes Ignacio Villalobos está vivo, sin embargo, figuraba como muerto ante el sistema. Él fue declarado “fallecido” por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) al igual que otros conocidos personajes, como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Castillo, en 2022.

“Es algo impresionante que me han derrumbado por completo cuando me doy cuenta de que ya estaba dado de baja. Ha sido una odisea horrible que vengo pasando”, indicó a Exitosa Noticias.

Al verse agraviado por falsedad genérica, Ignacio Villalobos tuvo que recurrir a sus ahorros para solucionar el problema al que lo metieron los nulos filtros de seguridad de Sinadef.

“Estaba cambiando mi chip y me dijeron que estaba ‘muerto’. Me impresionó y me enseñó la pantalla y de verdad estaba dado de baja. El lunes, en Reniec entrar a ver el sistema y se dan cuenta de que dieron de baja mi DNI”, agregó.

La víctima explicó que, para corregir esta absurda situación, tuvo que realizar varios trámites, entre ellos, pagar los derechos necesarios para que los funcionarios corrigieran el error. Además, le tomaron una nueva foto para actualizar su registro y evitar que esta sorprendente equivocación lo afectara en otras instituciones como EsSalud, Sunat y otras entidades.

“Ha sido para mí horribles gestiones para reparar el daño que me han hecho. (...) Tendré que viajar a Lima para declarar por el caso de falsedad genérica”, dijo el docente jubilado en el programa ‘En Defensa de la Verdad’.

“Tuve que hacer más gestiones, porque soy jubilado, con la gerencia de Educación. También estaba completamente borrado del sistema. La salud, de igual manera. La Sunat. Ha sido todo un mes de gestiones para poder hacer el levantamiento del daño que me han hecho”, acotó.

Políticos, ciudadanos y figuras de Internet aparecían como muertas en el sistema de SINADEF.

Falsedad genérica

El calvario del ciudadano empezó en octubre del 2022. A pesar de esperar una citación para defenderse, esta no llegó hasta el martes 17 de octubre de 2023, cuando, de manera urgente, fue citado a declarar. Ahora, deberá viajar a Lima para presentarse ante la fiscalía, lo que ha causado un gran impacto en su salud y la de su familia.

El caso involucra a varias personas, entre ellas figuras conocidas como Keiko Fujimori, Pedro Castillo y otros. Estos individuos, aunque vivas, fueron registradas en el sistema como fallecidas, lo que generó confusión y perjuicio.

El denunciante comentó la incredulidad de tener que demostrar que está vivo, una situación absurda que, según él, refleja las fallas del sistema judicial peruano, donde se presume culpabilidad antes que inocencia.

“Tres meses comiendo ‘aire y agua’. (...) Desde Trujillo estoy pensando viajar para que el día martes presentarme ante la Fiscalía de Lima y hacer mi descargo porque según el documento que me llegó es urgente”, expresó indignado.

También mencionó como este error podría ser explotado por delincuentes para apropiarse de propiedades o herencias, o incluso para eliminar la identidad de personas con antecedentes criminales. Durante meses, no pudo cobrar su pensión y tuvo que pasar tres meses sin ingresos, sobreviviendo con lo mínimo.

Finalmente, agradeció el apoyo de su familia durante este proceso y lamentó tener que viajar a Lima, ya que no le ofrecieron la opción de una citación virtual. Además, hizo un llamado a las autoridades para corregir el sistema y evitar que situaciones como esta afecten a más personas.